Endlich wieder NFL! Der 88. NFL-Draft live und auf Abruf auf DAZN

Live bei DAZN: Am Freitag (28. April, 02:00 Uhr) steigt in Kansas City, Missouri, die erste Runde des NFL-Draft 2023 und am Samstag (29. April 01:00 Uhr) die zweite und dritte Runde, bei dem die Rising Stars des American Football Teil ihrer neuen Teams werden

Erstmals Live-Übertragung mit deutschem Kommentar von Martin Pfanner und Arik Bredendiek sowie zahlreichen bekannten Gästen wie Jakob Johnson, Bernhard Seikovits und David Bada auf DAZN

Die Draft-Sendungen werden wie gewöhnlich für 72 Stunden auf der Plattform abrufbar sein

Der First Pick liegt in diesem Jahr bei den Carolina Panthers, die Kansas City Chiefs haben als Gewinner des Super Bowls LVII erst den 31. Pick

Zwar mitten in der Nacht, aber live bei DAZN trotzdem mittendrin: DAZN zeigt den legendären NFL-Draft live, sowie Runde Eins erstmals mit deutschem Kommentar. Das erste American-Football-Highlight der neuen Saison beginnt in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag (28. April) um 02:00 Uhr mit Runde Eins und dem First Pick, der in diesem Jahr bei den Carolina Panthers liegt. Kommentator Martin Pfanner und der ehemalige Footballer Arik Bredendiek führen durch die Nacht.

DerNFL-Draft findet in diesem Jahr in Kansas City, Missouri, statt und zieht sich vom 28. bis 30. April deutscher Zeit über drei Tage. Alle American Football-Fans sind auch nach der ersten Runde beiDAZN bestens versorgt, denn auch die zweite und dritte Runde des Drafts werden am Samstag (29. April) ab 01:00 Uhr mit englischem Kommentar übertragen. Wer sich die Nacht nicht um die Ohren schlagen möchte, der kann dank DAZN wie gewohnt die Sendungen entspannt am nächsten Morgen schauen. Bis zu 72 Stunden sind die Sendungen verfügbar. Der 24/7-Kanal für American Football "NFL Network", den DAZN ebenfalls allen Fans auf der Plattform zur Verfügung stelle, startet schon vor dem Draft eine umfangreiche Berichterstattung, bei der jeder Fan voll auf seine Kosten kommt.

Hochkarätige Gäste als Teil der Übertragung auf DAZN

Digital werden diverse Gäste in der Sendung begrüßt, die mit ihrem Fachwissen die Berichterstattung ideal abrunden. Gleich drei deutschstämmige NFL-Stars sind am Start: David Bada, der als Defensive Tackle bei den Washington Commanders spielt, Jakob Johnson, der deutsch-amerikanische Fullback der Las Vegas Raiders, und Bernhard Seikovits, der österreichische Tight End bei den Arizona Cardinals. Mit dabei ist unter anderem auch Wanja Müller, bekannter DAZN-Experte, ehemaliger Quarterback und American-Football-Coach.

Harter Kampf um die Talente von morgen

Auf folgende Talente sollten die ZuschauerInnen ein besonderes Auge haben: C.J. Stroud IV (Quarterback, Ohio State Buckeyes), der als möglicher First Pick hoch gehandelt wird, sowie Bryce Young (Quarterback, Alabama Crimson Tide), Will Anderson Jr. (Linebacker, Alabama Crimson Tide), Bijan Robinson (Running Back, Texas Longhorns) und Jaxon Smith-Njigba (Wide Receiver, Ohio State Buckeyes).

