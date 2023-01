Alphawave IP

Alphawave IP gibt Ernennungen in sein Führungsteam bekannt

London und Toronto (ots/PRNewswire)

Das erweiterte Führungsteam wird die erfolgreiche Umsetzung der langfristigen Strategie von Alphawave IP unterstützen und gleichzeitig weiterhin Leistungen für Kunden und Aktionäre erbringen.

Die Alphawave IP Group plc („Alphawave" oder das „Unternehmen") (LSE: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die weltweite technologische Infrastruktur, freut sich, vier neu in sein Führungsteam aufgenommene Personen bekannt zu geben, die umfangreiche Erfahrungen in der Halbleiterindustrie und ein erweitertes Fachwissen in der Konnektivitätstechnologie für digitale Infrastrukturen mitbringen. Das Unternehmen wird auf seinem Capital Markets Day am 13. Januar 2023 ein umfassenderes Geschäfts- und Technologie-Update geben.

Die folgenden Personen verstärken das Führungsteam von Alphawave, womit das Unternehmen seine Transformation von einem reinen IP-Anbieter zu einem vertikal integrierten Halbleiterunternehmen, das hochleistungsfähige Konnektivitätslösungen anbietet, beschleunigt:

Mohit Gupta, Senior Vice President und General Manager, leitet das IP- und kundenspezifische Siliziumgeschäft von Alphawave. Mohit Gupta kam im September 2022 im Rahmen der Übernahme von OpenFive, wo er als Senior Vice President und General Manager für die Geschäftsbereiche IP und Custom SoC zuständig war, zu Alphawave. Mohit Gupta verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als kaufmännischer und technischer Leiter in den Bereichen Halbleiter-IP und kundenspezifisches Silizium.

leitet das IP- und kundenspezifische Siliziumgeschäft von Alphawave. Mohit Gupta kam im September 2022 im Rahmen der Übernahme von OpenFive, wo er als Senior Vice President und General Manager für die Geschäftsbereiche IP und Custom SoC zuständig war, zu Alphawave. Mohit Gupta verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als kaufmännischer und technischer Leiter in den Bereichen Halbleiter-IP und kundenspezifisches Silizium. Babak Samimi, Senior Vice President und General Manager, leitet das neue Connectivity-Produktgeschäft. Babak kam im November 2022 zu Alphawave und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Halbleiterindustrie. Zuletzt war Babak Samimi Corporate VP bei Microchip Technology, Communications Networking Business, mit Fokus auf Unternehmertum, Telekommunikation und Cloud-Service-Provider.

leitet das neue Connectivity-Produktgeschäft. Babak kam im November 2022 zu Alphawave und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Halbleiterindustrie. Zuletzt war Babak Samimi Corporate VP bei Microchip Technology, Communications Networking Business, mit Fokus auf Unternehmertum, Telekommunikation und Cloud-Service-Provider. Saeid Ghafouri, Senior Vice President, Worldwide Sales , leitet die globale Vertriebsorganisation und sorgt für gewinnende Designs im gesamten Produktportfolio von Alphawave. Saeid Ghafouri kam im Februar 2021 zu Alphawave und ist ein erfahrener Vertriebsleiter mit einer Erfolgsbilanz bei der Beschleunigung des Umsatzwachstums bei beginnenden und etablierten Halbleiter-EDA- und IP-Unternehmen.

, leitet die globale Vertriebsorganisation und sorgt für gewinnende Designs im gesamten Produktportfolio von Alphawave. Saeid Ghafouri kam im Februar 2021 zu Alphawave und ist ein erfahrener Vertriebsleiter mit einer Erfolgsbilanz bei der Beschleunigung des Umsatzwachstums bei beginnenden und etablierten Halbleiter-EDA- und IP-Unternehmen. Sudhir Mallya, Senior Vice President, Corporate Marketing, leitet unsere neugegründete Corporate Marketing Group. Sudhir Mallya kam im September 2022 im Rahmen der Übernahme von OpenFive, wo er als Vice President für Corporate und Custom Silicon Product Marketing zuständig war, zu Alphawave. Sudhir Mallya bringt eine breite Erfahrung in der Halbleiterindustrie mit, die kundenspezifisches Silizium und anwendungsspezifische Produkte für verschiedene Anwendungsbereiche umfasst.

Tony Pialis, President und Chief Executive Officer von Alphawave, sagte: „Mit diesen Ernennungen geht Alphawave in die nächste Phase unseres langfristigen Plans über. Alle diese Personen bringen wichtige Fachkenntnisse mit, die es unseren Kunden ermöglichen werden, weiterhin von den leistungsstärksten und stromsparendsten Konnektivitätslösungen in Form von IP, kundenspezifischem Silizium und kompletten optischen Siliziumprodukten zu profitieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem erweiterten Team."

John Lofton Holt, Executive Chairman von Alphawave, sagte: „Wir freuen uns, diese erfahrenen und talentierten Ernennungen bekannt zu geben, da wir unsere Mission, die Führungsposition von Alphawave in unseren Schlüsselmärkten auszubauen, weiter verfolgen. Wir sehen bereits jetzt Synergien aus unseren jüngsten Akquisitionen in Form von gewinnenden Designs und einem erweiterten Kundenstamm und freuen uns darauf, auf unserem bevorstehenden Capital Markets Day weitere Details zu diesen und anderen Bereichen zu präsentieren."

Informationen zu Alphawave IP Group plc (LSE: AWE)

Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave IP einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Alphawave IP ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitskonnektivität für die Technologieinfrastruktur. Unsere IP- und Silikonlösungen erfüllen daher die Anforderungen globaler Tier-1-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Datenverarbeitung, Netzwerke, KI, 5G, autonome Fahrzeuge und Speicher. Unsere Mission wurde 2017 in Toronto, Kanada, von einem erfahrenen technischen Team mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP gegründet und besteht darin, uns auf die am schwierigsten zu lösenden Konnektivitätsherausforderungen zu konzentrieren. Um mehr über Alphawave IP zu erfahren, besuchen Sie: awaveip.com

