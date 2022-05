Grand Resort Bad Ragaz AG

Medienmitteilung: Hohe Auszeichnung für Sven Wassmer und Hattrick für das Grand Resort Bad Ragaz

Dem 35-jährigen Küchenchef des Restaurants Memories im Grand Resort Bad Ragaz, Sven Wassmer, wird eine hohe Ehre zuteil. Er wird von Hoteltester Karl Wild zum «Koch des Jahres 2022» ernannt. Gleichzeitig vergibt Wild bereits zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung als «Bestes Wellnesshotel des Jahres» an das Grand Resort.

Hohe Auszeichnung für Sven Wassmer und Hattrick für das Grand Resort Bad Ragaz

Bad Ragaz, 29. Mai 2022

Für den international bekannten Schweizer Hoteltester Karl Wild ist Sven Wassmer der Koch des Jahres 2022. Ausgezeichnet wurde der Küchenchef des Restaurants Memories in Wilds mit Spannung erwarteter neuer Ausgabe des Buches «Die 100 besten Hotels der Schweiz 2022/23». Einen Ritterschlag erteilte Wild dem Grand Resort mit der dritten Auszeichnung in Folge als «Europas bestes Gesundheits- und Wellnessresort».

Mehr als ein Vierteljahrhundert lang bewertet der Publizist und Buchautor Karl Wild mit seinem «Hotelrating» bereits die Schweizer Hotellandschaft. In Zusammenarbeit mit der «SonntagsZeitung» erscheint auch in diesem Jahr wieder die mit Spannung erwartete Wertung des Grandseigneurs der Hoteltester. Dem Hotelrating geht ein Jahr Testarbeit voraus, welche Wild wie gewohnt gewissenhaft und akribisch ausführte.

Heuer vergibt der Hoteltester eine der begehrten Auszeichnungen an Sven Wassmer, Küchenchef und Culinary Director Grand Hotel Quellenhof. Der 35-Jährige wird von Karl Wild zum «Koch des Jahres 2022» erkoren. Wild ist voll des Lobes: «Wie der Koch des Jahres mit seiner jungen, hochtalentierten Brigade die kulinarischen Schätze der Alpen mit den besten Verarbeitungstechniken aus aller Welt kombiniert, muss man erlebt haben». Publizist Wild nennt Sven Wassmer schlicht und einfach den «Zauberer». Für Sven Wassmer eine Ehrung besonderer Güte. «Diese renommierte Auszeichnung durch einen profunden Kenner der Szene zu erhalten ist für mich persönlich Ansporn und Ehrung zugleich – vor allem aber ist diese Ehre auch ein Teamerfolg», sagt Sven Wassmer. Er werde diese Auszeichnung mit seiner Brigade feiern, denn nur durch gemeinsame Leistung und Leidenschaft schaffe man es, die Gäste zu begeistern und täglich auf diesem Niveau zu arbeiten.

Sven Wassmer steht seit 2019 für die Schweizer Alpine Küche und hat gemeinsam mit seinem Team innerhalb von wenigen Monaten für sein Restaurant Memories 2 Michelin Sterne und 18 GaultMillau-Punkte erkocht. Wassmer hat sich im Laufe seiner Karriere immer mehr auf das Wesentliche fokussiert und seine Küche reduziert. Seine Aussage «Je länger ich koche, desto mehr lasse ich weg» steht für sein Wirken. Dabei legt Sven Wassmer sein Augenmerk konsequent auf Saisonalität und Produkte aus dem Alpenraum – welcher sich von Südfrankreich bis nach Slowenien erstreckt. Seine Leidenschaft zum Kochen und die Freude gemeinsam mit seinem hochkarätigen Team täglich aussergewöhnliches zu leisten ist der Antrieb des Chefs. «Mir ist es besonders wichtig, dass ich jeden Tag mit Freude arbeite und Küche und Service den Gästen Hand in Hand ein einzigartiges Erlebnis bereiten, das in Erinnerung bleibt.»

Und schliesslich gibt es von Karl Wild einen wahren Ritterschlag für das Grand Resort Bad Ragaz: Er kürt das Haus zum dritten Mal in Folge zu «Europas bestem Gesundheits- und Wellnesshotel». Der kritische Tester lobt das Haus in höchsten Tönen: «Das Grand Resort Bad Ragaz ist nicht bloss Europas bestes Gesundheits- und Wellnessresort, es ist glattweg Weltklasse». Für General Manager Marco R. Zanolari sind das nicht nur Worte. Vielmehr ist es eine besondere Ehre: «Dass sich ein so profunder Kenner der Szene, der jedes Detail kritisch beäugt, so positiv äussert, ist von unschätzbarem Wert.» Gerade auch für die Mitarbeitenden, die täglich die Extrameile gehen, sei das etwas sehr besonderes. «Wir stellen hohe Ansprüche an unser Team», sagt Zanolari, «und ihnen allen gehört diese Ehre, die Karl Wild zum Ausdruck bringt.» Es bestätigt zudem Marco Zanolari und sein Team darin, dass man es schafft durch Leidenschaft und Leistung, die Gäste zu begeistern.

