Argon Medical Devices, Inc.

Argon Medical Devices feiert sein 50-jähriges Bestehen

Frisco, Texas (ots/PRNewswire)

Branchenführer unterstreicht seine Langlebigkeit und dankt Mitarbeitern für ihre Loyalität und ihren Einsatz

Argon Medical Devices, Inc., ein führender Hersteller von medizinischen Geräten für interventionelle Verfahren, gibt sein 50-jähriges Bestehen bekannt. Dieser beeindruckende Meilenstein spricht für das Engagement der Mitarbeiter des Unternehmens, die stolz darauf sind, was sie für die Patienten auf der ganzen Welt bewirken. Argon hat seinen Hauptsitz in Frisco, Texas, und bietet eine breite Palette an erstklassigen Produkten für interventionelle Radiologie, interventionelle Onkologie und Gefäßchirurgie an. Dank des hervorragenden Service, der Zuverlässigkeit und der Qualität unterhält Argon loyale strategische Partnerschaften mit Ärzten, Klinikern, Medizinproduktehändlern und strategischen OEMs.

Argon wurde 1972 gegründet, um Führungsdrähte für Verfahren herzustellen. Nach und nach wurden Einwegpackungen, spezielle Verfahrenskits und Trays für Kardiologie und Intensivpflegeverfahren eingeführt.

Im Jahr 2009 verlagerte sich die strategische Ausrichtung von Argon auf Produkte für die Interventionelle Radiologie. Dies führte zu einem weiteren Ausbau des Produktportfolios durch Akquisitionen von Unternehmen und Produkten in den Bereichen interventionelle Gefäßmedizin, interventionelle Onkologie, einschließlich Gerinnungsmanagement, Biopsie und Drainage. In jüngster Zeit hat das Unternehmen seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten ausgebaut, was zur Einführung organisch entwickelter Produkte führte, darunter die Scorpion®-Portalvenenzugangsreihe, die Halo™-Einzelschlaufen-Schlinge, das BioPince®-Ultra-Full-Core-Biopsie-Instrument und die Single- und Triple-Loop-Kits zur Entnahme von Vena-Cava-Filtern.

„Zu Beginn des Jahres 2022 ist die Freude groß, dass Argon sein 50-jähriges Bestehen feiert", sagte George Leondis, Präsident und CEO. „Ich bin stolz darauf, dass wir diesen Meilenstein erreicht haben, der durch das enorme Wachstum, das wir in den letzten zehn Jahren mit der kontinuierlichen Einführung innovativer Produkte erzielt haben, unterstrichen wird. Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, das Leben von Patienten und Pflegepersonal durch Innovation, Herstellung und Lieferung von erstklassigen Medizinprodukten und erstklassigem Service zu verbessern. Dies hat unsere Entwicklung von einem kleinen Unternehmen für medizinisches Zubehör zu einem weltweit führenden Unternehmen ermöglicht, das mit den größten Unternehmen unserer Branche konkurriert. Ich freue mich darauf, unser 50. Jahr zum besten Jahr zu machen, das es je gab

Argon beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeiter und verfügt über Produktionsstätten in Athens, Texas, Wheeling, Illinois, Portage, Wisconsin, und Rochester, New York. Die Produkte des Unternehmens werden weltweit über eine Kombination aus Direktvertretern und einem ausgedehnten Vertriebsnetz verkauft. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich für den Erhalt der neuesten Nachrichten und Produktankündigungen des Unternehmens anzumelden, finden Sie unter argonmedical.com.

