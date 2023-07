Geek+

Implementierung des ersten robotergestützten Paketsortiersystems der Hongkong Post durch Geek+

Hongkong (ots/PRNewswire)

Eine Flotte von Sortier- und Transportrobotern von Geek+ ist nun im Zentralen Postzentrum von Hongkong Post im Einsatz.

Innovative Technologie sorgt für Effizienz und Genauigkeit bei der Sortierung von Paketen, um den Kunden zuverlässige und effiziente Postdienste zu bieten.

Hongkong Post und Geek+ haben sich zusammengeschlossen, um ihr erstes robotergestütztes Paketsortiersystem umzusetzen. Durch die Kombination von Geek+'s fortschrittlichen Sortier- und Transportlösungen mit dem Entwicklungsplan des Projektteams von Hongkong Post verspricht die neue Technologie, den Sortierprozess von Paketen zu transformieren und zu optimieren, um die Effizienz der Postbearbeitung zu verbessern.

Die eigenen Sortier- und Transportroboter von Geek+ haben es Hongkong Post ermöglicht, den Gesamtarbeitsablauf zu vereinfachen und einen effizienteren und genaueren Sortierprozess im Vergleich zum traditionellen manuellen Sortierprozess, der arbeitsintensiver ist, zu erreichen. Die Sortierkapazität des robotergestützten Systems kann bis zu 1.000 Pakete pro Stunde erreichen und damit die Effizienz steigern und die Produktivität maximieren.

"Wir freuen uns sehr, mit Hongkong Post an diesem bahnbrechenden Projekt zusammenzuarbeiten", sagte Billy Siu, Business Development Director für Hongkong und Taiwan bei Geek+. "Unsere intelligenten Roboter transformieren die Logistikbranche, und wir sind gespannt zu sehen, wie sie dazu beitragen, die Sortierprozesse von Paketen mit der Anpassung von Robotertechnologie zu optimieren und die Gesamteffizienz zu verbessern."

"Das Robotiksystem mit intelligenter Technologie unterstützt die Sortierung von Postpaketen an individuelle Zustellpunkte im gesamten Gebiet und ermöglicht so einen effizienteren und flexibleren Postbetrieb. Wir setzen Robotertechnologien ein, um die wachsenden eCommerce-Möglichkeiten zu nutzen", sagte Clare CHIU, General Manager (Management Services) von Hongkong Post.

Über Geek+

Geek+ ist ein weltweit führender Anbieter von Robotiklösungen für die Logistik. Wir entwickeln autonome mobile Roboterlösungen (AMR), um eine flexible, zuverlässige und hoch effiziente Automatisierung für Lagerhäuser und Supply Chain Management zu ermöglichen. Geek+ wird von über 700 globalen Branchenführern vertraut und ist als weltweit führender Anbieter autonomer mobiler Roboter anerkannt. Gegründet im Jahr 2015, hat Geek+ über 1500 Mitarbeiter und Niederlassungen in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, dem chinesischen Festland, Hongkong SAR und Singapur.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.geekplus.com/

For inquiries in English, please contact:

Benjamin Nylin

Global PR & Communications Manager

benjamin.nylin@geekplus.com

Für Anfragen in anderen Sprachen als Englisch kontaktieren Sie bitte:

Christian Borrmann

Leiterin Marketing, EMEA

christian.borrmann@geekplus.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=JE68eFItQQw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2160555/Geekplus.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/implementierung-des-ersten-robotergestutzten-paketsortiersystems-der-hongkong-post-durch-geek-301884450.html