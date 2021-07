Persistent Systems

Persistent setzt starken Wachstumskurs im 1. Quartal des Geschäftsjahres 22 fort und meldet plus 9,2 % im Quartal und plus 27,3 % jährlich mit einem Umsatz von 166,82 Mio. $

Pune, Indien und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire)