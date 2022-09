Plume

Der neueste Marktbericht von Plume zeigt große Veränderungen bei der Nutzung von Smart Home

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire)

– Wichtigste Änderungen 1H 2022 gegenüber 1H 2021: Weltweit stieg der Datenverbrauch in Heimnetzwerken um 11 %; Nutzung der Fitness-Bike-Kategorie um 23 %; Durchschnittlicher Haushalt hat 17 verbundene Geräte, plus 10 % —

Plume®, der Pionier für personalisierte Kommunikationsdienste, hat heute seinen ersten halbjährlichen Plume IQ Smart Home Market Report veröffentlicht, der bahnbrechende und umfassende Informationen über das Wachstum des Smart Home-Sektors liefert, einschließlich der sich verändernden Popularität, Verbreitung und Nutzung von vernetzten Geräten und Heimnetzwerken. Der Bericht analysiert anonymisierte und aggregierte Daten aus einem Querschnitt der 41 Millionen Häuser, die von der Plume Cloud in den USA, Europa und Japan verwaltet werden, und vergleicht die Zeiträume Januar bis Juni 2021 und Januar bis Juni 2022. Die Daten spiegeln die unaufhaltsame Akzeptanz und Nutzung von intelligenten und IoT-Geräten im Haushalt durch die Verbraucher wider, mit einem Anstieg des Gerätevolumens pro Haushalt um 10 % und einem Anstieg des Datenverbrauchs um 11 % - eine Chance für Kommunikationsdienstleister (CSPs), innovativ zu sein und gleichzeitig den Umsatz zu steigern. Laden Sie den Bericht herunter.

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

Das wachsende Interesse der Verbraucher an IoT- und Smart-Home-Technologien zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung: Weltweit liegt die durchschnittliche Anzahl der angeschlossenen Geräte pro Haushalt derzeit bei 17,1, ein Anstieg um 10 % gegenüber 15,5 im ersten Halbjahr 2021. Die größte Veränderung gibt es in Europa, wo die durchschnittliche Anzahl der Geräte pro Plume-Haushalt um 13 % von 15,4 auf 17,4 gestiegen ist.

Seit der Pandemie ist der Absatz von Smart-Home-Geräten gestiegen. Smartphones sind nach wie vor das beliebteste Gerät in von Plume versorgten Haushalten, im Durchschnitt mehr als sechs pro Haushalt an allen Standorten, einschließlich der „Gast"-Geräte, die Zugang zum Netzwerk haben. Von Plume betreute Häuser in den USA haben heute mit einem Durchschnitt von 20,2 pro Haus die höchste Durchdringung von verbundenen Geräten. Der Datenverbrauch steigt, aber nicht für Fitness-Bikes: Mit bis zu 10 % mehr Geräten in von Plume versorgten Haushalten verzeichnete Plume einen Aufwärtstrend (11 %) beim Datenverbrauch in der Plume Cloud. Der stärkste Rückgang des Datenverbrauchs ist jedoch bei den Fitnessbikes zu verzeichnen (-23 %), was wahrscheinlich auf ein verändertes Verbraucherverhalten zurückzuführen ist: Die Menschen kehren ins Büro zurück, trainieren im Freien oder im Fitnessstudio und stellen sich auf die Zeit nach der Pandemie ein.

„Die Daten von Plume spiegeln zwei interessante Zeiträume wider – die erste Hälfte des Jahres 2021, als die Verbraucher allmählich aus den Beschränkungen der Pandemie herauskamen, die sie zu Hause gehalten hatten, und die erste Hälfte des Jahres 2022, als die Menschen begannen, wieder in die Welt zurückzukehren. Trotz der radikal unterschiedlichen Umstände ist es offensichtlich, dass Smart Homes und IoT-Geräte für unseren vernetzten Lebensstil sehr wichtig sind", kommentierte Todd Grantham, Chief Marketing Officer bei Plume. „Unser neuester Marktbericht bietet exklusive Informationen, die den Dienstleistern, die danach trachten ihre Smart-Home-Strategien im Einklang mit diesem Trend zu festigen, dabei helfen, die sich verändernde Kundendynamik zu erkennen und zu verstehen und die Qualität der Erfahrungen und Dienste zu verbessern, die ihre Kunden wünschen."

Methodik

Der Plume IQ Smart Home Market Report analysiert anonymisierte und aggregierte Daten aus einem Querschnitt der 41 Millionen Haushalte, die von der Plume Cloud in den Regionen USA, Europa und Japan verwaltet werden. Die Studie basiert auf einem Vergleich unabhängiger Durchschnittswerte, die über die beiden folgenden Zeiträume gebildet wurden: 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 (1. Halbjahr 2021) und 1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022 (1. Halbjahr 2022).

Informationen zu Plume®

Plume® ist der Schöpfer der weltweit ersten SaaS-Experience-Plattform für Kommunikationsdienstanbieter (CSPs) und ihre Abonnenten, die an mehr als 41 Millionen aktiven Standorten weltweit eingesetzt wird. Als einzige offene und Hardware-unabhängige, Cloud-gesteuerte Lösung ermöglicht Plume die schnelle Bereitstellung neuer Dienste für Smart Homes, kleine Unternehmen und darüber hinaus in großem Maßstab. Am Front-End bietet Plume selbstoptimierendes adaptives WLAN, Cybersicherheit, Zugriffs- und Kindersicherung und mehr. Die Kommunikationsdienstanbieter erhalten robuste daten- und KI-gesteuerte Back-End-Anwendungen für beispiellose Transparenz, Einblicke, Support, Betrieb und Marketing. Plume nutzt OpenSync™, ein Open-Source-Framework, das vorintegriert ist und auf den führenden Silizium-, CPE- und Plattform-SDKs unterstützt wird.

Zu den Investoren von Plume gehören Insight Partners, SoftBank, Liberty Global Ventures, Qualcomm und Samsung.

Besuchen Sie plume.com, plume.com/homepass, plume.com/workpass und opensync.io.

