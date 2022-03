KLAFS GmbH & Co. KG

KLAFS GmbH & Co. KG

Wiederholt ausgezeichnet: KLAFS ist eine der Marken des Jahrhunderts

Schwäbisch Hall

Bereits zum dritten Mal in Folge wird KLAFS als "Marke des Jahrhunderts" ausgezeichnet. Der Sauna-Weltmarktführer schafft es somit wieder in den renommierten Bildband des ZEIT Verlags "Deutsche Standards - Marken des Jahrhunderts 2022", welcher knapp 200 herausragende Marken vorstellt. Nach den Auszeichnungen 2016 und 2019 reiht sich KLAFS 2022 ein drittes Mal als starke Leitmarke nebst anderen erfolgreichen Unternehmen im bekannten Markenbuch ein. Die Evaluation der Preisträger erfolgt dabei transparent und proaktiv. Außerdem werden die verliehenen Auszeichnungen bewusst auf jeweils eine Marke pro Produktgattung begrenzt.

"Wir freuen uns sehr Teil der Marken des Jahrhunderts sein zu dürfen. Das ist ein toller Erfolg des ganzen KLAFS Teams! Im neuen Bildband sind wieder zahlreiche "Marken fürs Leben" zu finden. Und das ist auch der Punkt, warum wir so stolz auf diesen Preis sind. Denn KLAFS ist nicht nur eine Marke fürs Leben, eine Sauna von KLAFS ist auch Entscheidung fürs Leben.", resümiert Gernot Mang, Geschäftsführer von KLAFS.

Gerade weil Wohlbefinden, Regeneration und Geborgenheit in den eigenen vier Wänden in diesen Zeiten hoch im Kurs liegen, erfreut sich KLAFS über diese Auszeichnung, die eine beständige Markenführerschaft aufzeigt, besonders. Denn je hektischer die Zeit wirkt und je mehr Leistung abverlangt wird, desto kostbarer sind die Momente, in denen man die Welt mal für einen Augenblick hinter sich - und warten lassen kann. KLAFS entwickelt seine Produkte nicht nur nach Maßgabe höchster Qualität, Langlebigkeit und Ästhetik, sondern immer entlang der Bedürfnisse, Ansprüche und Lebensrealitäten der Menschen. So wurde der Name KLAFS nicht nur zu einer weltweit geschätzten Marke, sondern ein Synonym für eine zeitgemäße und gesundheitsorientierte Lebensweise und KLAFS ist untrennbar mit Sauna verbunden.