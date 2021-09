Hangzhou Tourism Commission

Ein Team von Millennials aus Hangzhou malt ihre Heimatstadt durch die frischen Augen interaktiver Comics

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

Die Arbeit des lokalen Kreativteams CultureClick aus Hangzhou - Hangzhou 2X2, ein interaktiver Comic, der die Liangzhu-Kultur durch einen innovativen Ansatz fördert, hat weltweit Popularität erlangt.

Als ersten Teil der Hangzhou O'clock-Kampagne 2021 veröffentlichte das Amt für Kultur, Radio, Fernsehen und Tourismus der Stadt Hangzhou im März die 1. Comic-Episode auf seinen Social-Media-Plattformen. In 4 Monaten hat die Serie 307.779 Impressionen und 10.085 Engagements erreicht. Mehr als 9.000 Fans stimmten darüber ab, wie sie sich den Verlauf der Geschichte wünschen.

Inmitten der anhaltenden Reisebeschränkungen boomt die virtuelle Reisebranche mit unzähligen neuen Möglichkeiten, die Reiseziele zu erleben. Hangzhou 2X2 gibt dem Zuschauer die Kontrolle und lässt ihn in die geheimnisvolle Welt von Liangzhu eintauchen.

Während des Prozesses arbeiteten die lokalen Mitglieder mit der australischen Reisebloggerin Tara Milk Tea zusammen, um ihre Animationsfigur zu erstellen. Die beiden jungen Teams, die über Zoom-Anrufe intensiv miteinander kommunizierten, erforschten gemeinsam diese alte Kultur und präsentierten sie auf eine ansprechende, frische und spannende Weise.

"Für uns ist das wie ein Geschenk für unsere Heimatstadt. Dabei haben wir auch mehr über die Stadt erfahren, in der wir aufgewachsen sind", sagte Fang Chenlin, der Direktor von Cultureclick.

Auch Tara war von dieser Erfahrung begeistert: "Meine Comicfigur in verschiedenen Liangzhu-Bräuchen zu sehen, fühlt sich an wie eine Zeitreise in die Vergangenheit, um diese Geschichte persönlich zu erleben."

Die interaktiven Comics sind der 5.000 Jahre alten chinesischen Zivilisation gewidmet und veranschaulichen ihr Gesellschaftssystem, den täglichen Lebensstil, den Reisanbau, das periphere Wasserkonservierungssystem, religiöse Überzeugungen und vieles mehr. Am Ende jeder Folge wird das Publikum gebeten, über zwei Optionen abzustimmen, die über das nächste Ziel der Figur entscheiden.

Außerdem wird Xia Yong, der Direktor der akademischen Forschungsabteilung des Liangzhu-Museums, als Sonderberater eingeladen, um die Richtigkeit der historischen Informationen zu gewährleisten.

Neben dem 6-Episoden-Comic hat Hangzhou 2X2 auch interaktive Online-Spiele wie HZ Coloring Page und Spot Liangzhu gestartet. Beide Spiele luden die Menschen dazu ein, Liangzhu aus einer neuen Perspektive zu erleben.

Im Jahr 2021 hat Hangzhou den Rahmen des traditionellen Tourismusmarketings gesprengt und neue Reisemöglichkeiten eröffnet, wie die Playlist Hangzhou Whisper, die Videoserie Hangzhou Timelane und mehr, die es den Fans aus aller Welt ermöglichen, auf ganz neue Weise mit der Stadt in Verbindung zu bleiben.

Für weitere Informationen: https://youtu.be/4sr0WlrIpK4

Video - https://www.youtube.com/watch?v=4sr0WlrIpK4