456 KM/H (283 MPH): Die Voxan Wattman Bleibt Das Schnellste Elektromotorrad Der Welt

Max Biaggi und die Elektromotorrad-Marke Voxan errangen auf der Space Florida-Piste im Kennedy Space Center (USA) 21 Geschwindigkeitsweltrekorde. Diese Performances wurden zwischen dem 18. und dem 23. November 2021 erzielt.

Am Montag, 22. November, wurde die begehrteste Weltbestmarke, die auf dem Programm stand, übertroffen. Mit 455,737 km/h (283,182 mph) konnten Max Biaggi und die Voxan Wattman den prestigeträchtigen Geschwindigkeitsweltrekord in der Klasse der halbverkleideten Elektromotorräder unter 300 Kilogramm zu ihrer Siegerliste hinzufügen.

Gemäß dem Reglement des Motorradweltverbands (Fédération Internationale Motocycliste - FIM) wurde die Geschwindigkeit der Voxan Wattman nach fliegendem Start auf einer Strecke von je 1 km hin und 1 km zurück in einem Zeitrahmen von unter 2 Stunden gemessen. Ebenfalls gemäß den Verbandsregeln wurde dann der Durchschnitt aus den 2 Geschwindigkeiten ermittelt.

Der GPS-Tachometer der Wattman kletterte bei Momentangeschwindigkeit bis auf 470,257 km/h (292,204 mph). Die von Sacha Lakic entworfene graue Verkleidung der Voxan beeindruckte selbst die Zeitmesser der Lichtschranken!

Am Sonntag, 21. November, ging die Voxan Wattman dann in einer unverkleideten Version auf die Piste, ebenfalls für die 1 km-Distanz mit fliegendem Start. Dasselbe Programm: 1 km hin, 1 km zurück in einem Zeitrahmen von unter 2 Stunden. Auch hier wurde dann der Durchschnitt aus den 2 Geschwindigkeiten ermittelt. Der neue Weltrekord in der Kategorie unverkleidetes Elektromotorrad unter 300 Kilogramm liegt nun bei 369,626 km/h (229,675 mph).

19 weitere Rekorde wurden in allen Kategorien eingestellt: unter 300 kg, über 300 kg, unverkleidet, halbverkleidet, über 1 Meile, 1 km und ¼ Meile, stehender Start und fliegender Start.

