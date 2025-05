Juice Technology AG

Media Alert: E-Mobilität einfach erklärt - Urlaub ohne Nachladen

E-Mobilität einfach erklärt

Urlaub ohne nachladen?

Lust auf Urlaub! Welche Orte erreiche ich ohne Nachladen?

Wir starten in Zürich und nehmen wir zum Vergleich ein Tesla Model 3. Das hat je nach Modell eine Reichweite von etwa 491 km (RWD) bis 629 km (Long Range) nach WLTP. In der Praxis hängt die tatsächliche Reichweite natürlich von Fahrstil, Wetter und dem Streckenprofil ab. Mit einer realistischen Reichweite von ca. 400 bis 550 km lassen sich ab Zürich folgende Orte ohne Nachladen erreichen:

Deutschland: München (ca. 300 km), Stuttgart (ca. 220 km)

Frankreich: Straßburg (ca. 220 km), Dijon (ca. 300 km)

Italien: Mailand (ca. 280 km), Genua (ca. 400 km)

Österreich: Innsbruck (ca. 220 km), Salzburg (ca. 450 km)

Schweiz: Genf (ca. 280 km), Lugano (ca. 220 km), Chur (ca. 120 km)

Mit dem Long Range Modell sind auch Venedig, Lyon oder Frankfurt ohne Laden erreichbar. Auch beim Nachladen muss man sich dann keinen Stress machen – hat man eine mobile Wallbox dabei findet sich an der Destination sicher eine Steckdose. Wenn das Hotel oder AirBnB nicht sogar schon so modern ist und über eine eigenen Wallbox verfügt.

Zur Autorin: Warum sollte man sich ein E-Auto kaufen? Die Gegenfrage, die Daniela Märkl dann immer stellt: Warum nicht? Es gibt keinen einzigen Grund, nicht auf eine effizientere, umweltfreundlichere und modernere Art der Fortbewegung umzusteigen. Es geht um das gesamte Mobilitätskonzept einer modernen Gesellschaft. Und mal ehrlich: Wer will nicht up-to-date sein?

Daniela Märkl ist CCO bei der Schweizer Juice Technology AG und mit Sicherheit als eine der ersten Frauen bereits seit vielen Jahren im Bereich E-Mobilität tätig.

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, mit Hauptsitz in Bachenbülach, Schweiz (in unmittelbarer Nähe des Flughafens Zürich), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen und reicht von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen und ist einer der wenigen Vollsortimenter der Branche. Die Nutzerfreundlichkeit steht bei der Produktentwicklung von Juice Technology im Mittelpunkt. Alle Produkte werden mit dem Fokus auf den Anwender konzipiert und designt, um eine intuitive und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Mit einer konsequenten Software-Orientierung verfolgt Juice das Ziel, alle Ladestationen untereinander kompatibel zu machen und in ein durchgängiges Software-Ökosystem zu integrieren. Diese Strategie ermöglicht nicht nur eine einfache Bedienbarkeit, sondern spart auch viel Zeit, Aufwand und Kosten sowohl in der Entwicklung als auch bei Installation und Anwendung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent und verfügt über eigene Standorte, Tochter- und Partnerunternehmen in Europa (DACH-Raum, Grossbritannien, Skandinavien, Iberische Halbinsel, Frankreich, Italien und weite Teile der EU), Asien (mit Niederlassung in China) und Nordamerika (mit Niederlassung in Florida für USA, Kanada und Mexiko). Zudem unterhält das Unternehmen ein globales Netzwerk von Wiederverkäufern. Am Hauptsitz in der Schweiz sind Forschung und Entwicklung, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik konzentriert. Diese zentrale Positionierung ermöglicht es Juice, innovative Technologien voranzutreiben und flexibel auf die Bedürfnisse des globalen Marktes zu reagieren. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X (vormals Twitter).

