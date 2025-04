Aktuelle Pressemeldung: Juice gratuliert: Weltrekordfahrt mit dem J+ BOOSTER 2

Juice Technology AG

Juice gratuliert: Weltrekordfahrt mit dem J+ BOOSTER 2

Von Pol zu Pol im E-Auto mit der Ladepower von Juice

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, gratuliert Chris und Julie Ramsey zur offiziellen Aufnahme ihrer „Pole to Pole EV Expedition“ ins Guinness Buch der Rekorde.

Mit einem vollelektrischen Nissan Ariya haben die beiden als erste Menschen die Strecke von der Arktis bis zur Antarktis im E-Auto gemeistert. Die Reise begann in Norden Kanadas am „1823 Magnetic North Pole“ – einem historischen Referenzpunkt basierend auf der rekonstruierten Lage des Magnetpols im Jahr 1823 – und endete am geografischen Südpol in der Antarktis. Dabei durchquerten sie 14 Länder auf drei Kontinenten und legten – je nach Quelle – über 29.000 bis über 33.000 Kilometer zurück. Dieses beispiellose Unterfangen wurde mit zwei Guinness-Weltrekorden gewürdigt: der ersten Expedition mit einem Elektrofahrzeug vom magnetischen Nordpol zum geografischen Südpol und dem Rekord für die längste Strecke, die ein Elektroauto in der Antarktis zurückgelegt hat.

Juice war unterwegs mit dabei: An zahlreichen Ladepunkten hat der mobile J+ BOOSTER 2 – die US-amerikanische Version des bekannten JUICE BOOSTER 2 – dafür gesorgt, dass dem Abenteuer nie der Saft ausging.

Christoph Erni, Gründer und CEO der Juice Technology AG, freut sich: „Diese Expedition ist der beste Beweis dafür, dass Elektromobilität unter allen Bedingungen funktioniert – sogar am Ende der Welt. Wir sind stolz, dass unser J+ BOOSTER 2 hier mit Leistung, Robustheit und Zuverlässigkeit überzeugen konnte.“

Wir ziehen den Hut vor dieser aussergewöhnlichen Pionierleistung und freuen uns, Teil dieser Rekordfahrt gewesen zu sein.

Der J+ BOOSTER 2 im Überblick:

Der J+ BOOSTER 2 ist ein portables Level 1 & Level 2 EV-Ladegerät, das Elektroautos zu Hause oder unterwegs aufladen kann. Es ist mit allen Elektrofahrzeugen mit einem J1772-Stecker oder Adapter kompatibel. Der J+ BOOSTER 2 kann ein Elektrofahrzeug bis zu 7-mal schneller aufladen als eine normale Steckdose.

Ladeleistung: Die Leistungsaufnahme deckt alle Varianten ab, 120 V oder 240 V, 6 bis 40 Ampere, maximal bis zu 9.6 kW (40 A, 240 V AC, einphasig)

Kompatibilität: mit allen Elektroautos mit einem J1772-Anschluss

Adapter: Das Ladegerät verfügt über acht NEMA-Adapterstecker mit einer automatischen Leistungserkennung, vier davon sind mit der aktiven Temperaturüberwachung JUICE CELSIUS ausgestattet. Im Basisset enthalten sind NEMA 5-15 und NEMA 14-50. Alle anderen Adapterstecker sind als Zubehör erhältlich.

Kabel: 7,6 m (25 ft), hochflexibel und ultra-robust

Sicherheit: UL-zertifiziert, Überhitzungs-, Überspannungs- und Fehlerstromschutz

Gehäuse: wasser- und staubdicht (IP67), kann in einem Temperaturbereich von -22°F bis 122°F (-30°C bis 50°C) eingesetzt werden und hält dem Überfahren mit einer Radlast von bis zu 6.600 lb (3 metrischen Tonnen) stand.

Anwendung: mobile Ladestation für den US-Markt – ideal für Reisen, Alltag und Notfälle tragbares und leichtes Design, einfach zu installieren und zu verwenden

J+ BOOSTER 2

Mehr Infos finden Sie unter https://jplusbooster.com/

Video: J+ BOOSTER 2 vs. TANK LEOPARD 1 | 92,000 lbs: Will it survive after getting run over? https://www.youtube.com/watch?v=LjDjhEEI-No

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, mit Hauptsitz in Bachenbülach, Schweiz (in unmittelbarer Nähe des Flughafens Zürich), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen und reicht von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen und ist einer der wenigen Vollsortimenter der Branche. Die Nutzerfreundlichkeit steht bei der Produktentwicklung von Juice Technology im Mittelpunkt. Alle Produkte werden mit dem Fokus auf den Anwender konzipiert und designt, um eine intuitive und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Mit einer konsequenten Software-Orientierung verfolgt Juice das Ziel, alle Ladestationen untereinander kompatibel zu machen und in ein durchgängiges Software-Ökosystem zu integrieren. Diese Strategie ermöglicht nicht nur eine einfache Bedienbarkeit, sondern spart auch viel Zeit, Aufwand und Kosten sowohl in der Entwicklung als auch bei Installation und Anwendung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent und verfügt über eigene Standorte, Tochter- und Partnerunternehmen in Europa (DACH-Raum, Grossbritannien, Skandinavien, Iberische Halbinsel, Frankreich, Italien und weite Teile der EU), Asien (mit Niederlassung in China) und Nordamerika (mit Niederlassung in Florida für USA, Kanada und Mexiko). Zudem unterhält das Unternehmen ein globales Netzwerk von Wiederverkäufern. Am Hauptsitz in der Schweiz sind Forschung und Entwicklung, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik konzentriert. Diese zentrale Positionierung ermöglicht es Juice, innovative Technologien voranzutreiben und flexibel auf die Bedürfnisse des globalen Marktes zu reagieren. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X (vormals Twitter).

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG daniela.maerkl@juice.world +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600