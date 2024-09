Midea Hiconics

Hiconics stellt auf der RE+ 2024 innovative Lösungen für die Energieversorgung von Haushalten vor, die zu den führenden Trends für grüne Energie in Nordamerika gehören

Anaheim, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Hiconics Eco-energy Technology („Midea Hiconics", SZ: 300048), eine Marke für grüne Energie unter dem Dach von Midea, zeigt auf der jährlichen Veranstaltung RE+ 2024 im Anaheim Convention Center eine deutliche Wirkung. Das Unternehmen präsentiert seine innovativen, speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelten, maßgeschneiderten Energielösungen für Privathaushalte, die das gesamte Spektrum des Bedarfs an umweltfreundlicher Energie in Privathaushalten abdecken und einen bedeutenden Schritt zur Verbesserung der nachhaltigen Energienutzung in Wohngebieten darstellen.

Das neueste Energiespeichersystem von Hiconics für Privathaushalte arbeitet eng mit der weltweit führenden Marke zusammen, um gemeinsam den nordamerikanischen Markt weiter zu erschließen und eine schnelle Marktabdeckung und -durchdringung zu erreichen. Am 11. September haben beide Teams auf der RE+ 24 Messe eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Dieses Ereignis markiert nicht nur einen Durchbruch für Energiespeicherprodukte für Privathaushalte auf dem nordamerikanischen Markt, sondern legt auch ein solides Fundament für zukünftige Kooperationen auf mehreren Märkten und in mehreren Kategorien.

Auf der Veranstaltung gingen Midea Hiconics und die CSA Group – eine globale Organisation, die sich für Sicherheit, Soziales und Nachhaltigkeit einsetzt und weltweit Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierungen durchführt – eine strategische Partnerschaft ein. Diese Zusammenarbeit wurde durch eine Absichtserklärung formalisiert und zielt darauf ab, die nordamerikanische Produktzertifizierung von Energiespeichern für Privathaushalte, die Zertifizierung von Unternehmenssystemen und Prüfdienstleistungen zu verbessern.

„Diese Vereinbarung basiert auf unseren gemeinsamen Interessen und wird das nachhaltige Wachstum und die langfristige Entwicklung beider Parteien fördern", kommentierte Dennis Lee, Geschäftsführer der Midea Hiconics Overseas Sales Company. „Wir freuen uns darauf, uns gemeinsam weiterzuentwickeln und unsere Führungsposition auf dem internationalen Markt zu stärken."

Während der Produkteinführung stellt Henry Zhang, der technische Direktor von Midea Hiconics, eine Reihe neuer Produkte vor, die auf private Nutzer zugeschnitten sind, darunter Energiespeichersysteme für Privathaushalte, Mikro-Wechselrichter, Solarmodule, Wechselrichter und EV-Ladegeräte. Durch die Nutzung des Fachwissens von Midea in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung und Prüfung bieten diese Produkte eine umfassende Lösung, die das Solarpotenzial von Privathaushalten maximiert und die Solarenergie als zentrales Element der Energieversorgung von Privathaushalten positioniert.

Die wichtigsten Innovationen werden auf der RE+ 2024 vorgestellt:

All-in-one-Energiespeichersystem für Privathaushalte: Es wurde für den nordamerikanischen Markt entwickelt und löst gängige Probleme wie Stromausfälle, hohe Kosten für Pufferbatterien und teuren Strom. Mit seinem ultraschlanken 6,7-Zoll-Profil passt es sich an kleine Räume an und deckt einen Energiebedarf von 5 bis 20 kWh. Es unterstützt stapelbare Konfigurationen und verfügt über ein branchenweit führendes achtstufiges Sicherheitskonzept, das nordamerikanischen Haushalten eine noch nie dagewesene Energiefreiheit und Sicherheit bietet.

Es wurde für den nordamerikanischen Markt entwickelt und löst gängige Probleme wie Stromausfälle, hohe Kosten für Pufferbatterien und teuren Strom. Mit seinem ultraschlanken 6,7-Zoll-Profil passt es sich an kleine Räume an und deckt einen Energiebedarf von 5 bis 20 kWh. Es unterstützt stapelbare Konfigurationen und verfügt über ein branchenweit führendes achtstufiges Sicherheitskonzept, das nordamerikanischen Haushalten eine noch nie dagewesene Energiefreiheit und Sicherheit bietet. Mikro-Wechselrichter: Die neuen Mikro-Wechselrichter von Midea Hiconics sind für die Optimierung des Wirkungsgrads von Photovoltaikanlagen unerlässlich und erfüllen die wachsende Nachfrage in entwickelten Märkten wie Europa und Nordamerika. Mit der Dual-MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking) für eine präzise Energieerfassung, einem Dual-Port-Schnellanschluss-Design für eine einfache Installation und einer robusten IP67-Klassifizierung für extreme Wetterbedingungen bieten diese Wechselrichter eine außergewöhnliche Leistung und intelligente Fernverwaltungsfunktionen.

Zusätzlich zu diesen Vorzeigeprodukten präsentierte Midea Hiconics eine ganze Reihe von Lösungen, darunter:

EV-Ladegerät : Mit vielseitigen Installationsoptionen, Fernsteuerung und Zeitplanungsfunktionen erfüllen diese Ladestationen mit einphasigen 7-kW- und dreiphasigen 22-kW-Schnellladefunktionen die unterschiedlichsten Anforderungen. Die automatische Phasenumschaltung sorgt für sicheres und effizientes Laden.

Mit vielseitigen Installationsoptionen, Fernsteuerung und Zeitplanungsfunktionen erfüllen diese Ladestationen mit einphasigen 7-kW- und dreiphasigen 22-kW-Schnellladefunktionen die unterschiedlichsten Anforderungen. Die automatische Phasenumschaltung sorgt für sicheres und effizientes Laden. Solar-Wechselrichter: Mit einer großen Gleichstromleistung von 20 A pro Eingang und der Dual-MPPT-Technologie maximieren diese Wechselrichter die Leistung bei unterschiedlichen Dachbedingungen. Die Schutzart IP66 gewährleistet Beständigkeit bei rauem Wetter, während das kompakte Plug-and-Play-Design die Installation und Wartung vereinfacht. Der Störlichtbogenschutz AFCI erhöht die Netzsicherheit.

Mit einer großen Gleichstromleistung von 20 A pro Eingang und der Dual-MPPT-Technologie maximieren diese Wechselrichter die Leistung bei unterschiedlichen Dachbedingungen. Die Schutzart IP66 gewährleistet Beständigkeit bei rauem Wetter, während das kompakte Plug-and-Play-Design die Installation und Wartung vereinfacht. Der Störlichtbogenschutz AFCI erhöht die Netzsicherheit. HiEnergy Serie von Energiespeichersystemen für Privathaushalte: Diese Systeme sind als ein- und dreiphasige Modelle erhältlich und zeichnen sich durch modulare Stapelbarkeit für eine einfache Erweiterung, Schutzart IP65 für einen stabilen Betrieb in verschiedenen Umgebungen und doppelte Unterstützung für Batterie- und PCS-Integration aus. Der mehrstufige Schutz gewährleistet eine umfassende Benutzersicherheit.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte seinen Stand #A57009 und seine offizielle Website unter https://www.hiconics-global.com/company-profile/ sowie seine LinkedIn-Seite https://www.linkedin.com/company/hiconics-drive-technology-co-ltd-/posts/?feedView=all.

