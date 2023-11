Aktuelle Pressemeldung: Juice Technology an der transport-CH

Juice Technology AG

Juice Technology an der transport-CH

Zürcher Pionierin im mobilen Laden präsentiert in Bern wegweisende Neuheiten für Flotten- und für Schnellladen

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, präsentiert an der zwölften Ausgabe der Fachmesse transport-CH zwei revolutionäre Lösungen zum Laden von Flotten und Schnellladen ohne Erhöhung des Netzanschlusses. Als eine der führenden Messen der Mobilitätsbranche findet die Veranstaltung vom 8. bis 11. November auf dem Bern-Expo-Gelände statt.

Flottenbetreiber und Firmen mit Fahrzeugflotten stehen bei elektrischen Fahrzeugen vor einem neuen Problem. Die Mitarbeitenden nehmen die Autos und Lieferwagen über Nacht nach Hause und sollten sie genau dort laden. Juice präsentiert als Weltneuheit eine zuverlässige Zähler- und Abrechnungslösung, die gänzlich ohne Installation auskommt und damit das zentrale Problem elektrifizierter Fahrzeugflotten auf einen Schlag löst.

Als zweite Neuheit stellt Juice eine DC-Schnellladestation vor, die bis 210 kW Ladeleistung bietet und über eine normale Industriedose angeschlossen werden kann. Ein 233 bis 466 kWh grosser eingebauter Akku sammelt die Energie, um sie bei Bedarf blitzschnell in Fahrzeuge laden zu können.

Damit entfallen die sonst enorm hohen Kosten für den Ausbau des Netzanschlusses, für Projektierung und Installation und für die Spitzenausschläge in der Wirkleistung. Hinstellen und einstecken reicht mit dieser wegweisenden Lösung. Auch überschüssige Solarkraft kann so günstig gesammelt und selbst genutzt werden.

Christoph Erni, Gründer und CEO von Juice verspricht: „Wir zeigen, dass mit unseren flexiblen und vielseitigen Lösungen der Umstieg für Flotten und auch im Logistikbereich auf Plug-in-Hybride und rein batterieelektrische Fahrzeuge schnell und einfach erfolgen kann. Es gibt für den B2B-Bereich keinen Grund die Elektrifizierung weiter hinauszuzögern. Allein schon wegen der langfristigen Kosteneinsparungen.“

Juice Technology ist auf der transport-CH in Halle 3.2 am Stand C020 vertreten. Die im Zweijahresrhythmus stattfindende Leitmesse der Schweizer Mobilitätsbranche wird gemeinsam mit der carrosserie-CH und der aftermarket-CH ausgetragen und dient mit über 250 Ausstellern und mehr als 800 Marken als ein bedeutender Branchentreffpunkt sowie als Leistungsschau der Schweizer Mobilitätsinnovationen.

Ein besonderer Kernpunkt ist heuer die Elektromobilität. Das verdeutlicht auch der Umstand, dass dieses Jahr zum ersten Mal ein eMobility-Forum stattfindet. Angesichts des gegenwärtigen Mobilitätswandels hin zu Elektroantrieben stellen sich Fragen im Zusammenhang mit Nutzfahrzeugen, kleineren und grösseren Fuhrparks sowie Firmen- und Dienstwagenflotten. Juice bietet hier Informationen aus erster Hand, beleuchtet die Herausforderungen bei der Umstellung auf Elektroflotten und gibt wertvolle Tipps.

Gesprächstermine für Journalisten können für Freitag, den 10.11.23, über Daniela Märkl ( daniela.maerkl@juice.world) vereinbart werden.

