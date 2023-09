Juice Technology AG

Aktuelle Pressemeldung: Zürcher Ladestationsherstellerin Juice kooperiert mit AEW eMobility

Bild-Infos

Download

Mit AEW mehr Juice im Aargau und darüber hinaus

Zürcher Ladestationsherstellerin Juice kooperiert mit AEW eMobility

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, kooperiert mit dem Energieversorger AEW und festigt ihre Position auf dem heimischen Markt.

Elektromobilität für alle noch schneller zugänglich machen – die Mission von Juice deckt sich mit jener der AEW Energie AG. Die AEW hat sich als integrierte Energiedienstleisterin einen Namen gemacht und ist auch in der Planung, Erstellung sowie Wartung und Instandhaltung von Ladestationen tätig. Zudem bietet die AEW interessante Contracting-Lösungen an und ist Mitgründerin der Carsharing-Plattform Swiss E-Car. Die Partnerschaft mit Juice ermöglicht es der AEW, ihre bestehenden Dienstleistungen auszubauen und innovative Lösungen im Bereich Elektromobilität anzubieten.

Christoph Erni, Gründer und CEO von Juice, zeigt sich erfreut: „Die Partnerschaft mit der AEW ist ein wichtiger Schritt für beide Unternehmen – besonders im Hinblick auf den Heimmarkt. Unsere JUICE CHARGER me 3 werden in der Schweiz entwickelt und hergestellt, sind zu 100 Prozent normkonform – übrigens immer noch keine Selbstverständlichkeit – und einfach zu installieren. Die schnelle Inbetriebnahme und die geringe Ausfallquote sind wesentliche Vorteile für das Rundum-Sorglos-Angebot der AEW.“

Der JUICE CHARGER me und der JUICE CHARGER me 3 verfügen bereits über ein integriertes Lastmanagement und lassen sich nahtlos in das Backendsystem der AEW einbinden – dafür sorgen standardisierte Schnittstellen und Protokolle. Beide Aspekte waren eine Grundvoraussetzung für den Zuschlag und die Integration der Juice-Ladestationen in das Contracting-Produkt der AEW.

„Die Zusammenarbeit mit Juice ist für uns ein grosser Gewinn. Die Ladestationen der JUICE-CHARGER-me-Reihe bieten nicht nur die technologische Leistungsfähigkeit, die wir für unsere Dienstleistungen benötigen, sondern passen auch bestens zu unserem Anspruch an Nachhaltigkeit und Innovation. Darüber hinaus sind sie auch ästhetisch ansprechend und kompakt,“ erklärt Arian Rohs, Leiter Mobility Solutions bei der AEW.

Die ersten Juice-Ladestationen wurden von der AEW bereits erfolgreich in Betrieb genommen, und die beiden Unternehmen planen, in den kommenden Monaten weitere spannende Projekte im Bereich Elektromobilität zu realisieren.

---

JUICE CHARGER me 3 im Überblick:

Die smarte 11-kW-Wallbox, lässt sich per Software kostenlos auf eine maximale Ladeleistung von 22 kW aufrüsten. Das Gerät ist ab Werk komplett vorkonfiguriert und muss nur noch angeschlossen werden („Plug & Play“). Freischalten ist entweder per RFID oder via „Plug & Charge“ (nach ISO 15118) möglich. Eine grafische Benutzeroberfläche erlaubt ein intuitives Onboarding der Ladestationen in wenigen Minuten.

WLAN und Ethernet sorgen für Konnektivität. Ein dynamisches Lastmanagement für bis zu 250 Einheiten ist bereits mit an Bord sowie ein direkt ablesbarer, MID-konformer Stromzähler. Die Ladestation ist optional mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (FI/LS) zur einfachen Integration in Stromverteilungssysteme erhältlich.

Die Unterstützung der Protokolle OCPP 1.5 und 1.6 ermöglicht die Anbindung an beliebige Backends und damit die Kompatibilität mit praktisch allen kommerziellen Ladenetzwerken (u. a. swisscharge, eCarUp und Virta). Alternativ kann auch das hauseigene JUICE-EXO Backend für das Stationsmanagement, die Benutzerverwaltung und die Abrechnung verwendet werden.

Der JUICE CHARGER me 3 ist CE-konform nach allen anwendbaren EMV-Richtlinien, bei Aussentemperaturen zwischen -30 °C und 50 °C einsatzfähig, nach IP67 gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt, nach IK10 hochgradig stossresistent und damit für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet.

Das mehrschichtige Gehäuse besteht aus einem dicht verschraubten Innengehäuse und einem aufsteckbaren Aussengehäuse mit einer von innen bedruckten Front aus kratzfestem Acrylglas. Die eingeklickte, austauschbare Frontblende ermöglicht individuelle Motive oder eigene Brandings.

JUICE CHARGER me 3

Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/produkte/juice-charger-me-3/

JUICE WORLD

Mehr Infos finden Sie unter www.juice.world

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, Hauptsitz in Bachenbülach (beim Flughafen Zürich, Schweiz), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens mit AC- und DC-Ladestationen von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern macht es zu einem der ganz wenigen Vollsortimenter der Branche. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen. Entscheidender Unterschied zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen ist die konsequente Software-Orientierung. Alle mit „j+“ gekennzeichneten Geräte basieren auf dem gleichen Prozessor und der gleichen Firmware, wodurch sie untereinander kompatibel sind. Durch die Nutzung einer einzigen durchgängigen Software-Architektur spart Juice wesentlich Zeit, Aufwand und Kosten. Lösungen wie das omnidynamische Lastmanagement, Zahlung mit Kreditkarte oder das schnittstellenoffene Backend stehen somit der ganzen Produktpalette zur Verfügung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Teil der Unternehmensgruppe sind die Juice Power AG, Juice Services AG, die Juice Telemetrics AG, die deutsche Juice Europe GmbH mit Niederlassung in München, die Juice UK and Ireland Ltd in London, die Juice Nordics AB in Uppsala, die Juice Iberia S.L. in Malaga, die Juice France SAS in Paris, die Zhejiang Juice Technology Co., Ltd in Hangzhou, China und die Juice Americas Inc. in St. Petersburg, FL, USA. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell über 200 Personen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter.

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG daniela.maerkl@juice.world +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600