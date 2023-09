Aktuelle Pressemeldung: Juice elektrifiziert die Schweiz

Juice Technology AG

Juice elektrifiziert die Schweiz

Ladestationshersteller verschenkt bis zu 100 JUICE CHARGER

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, lanciert die elektrisierendste Ausschreibung des Jahres. In dem schweizweiten Wettbewerb können Gemeinden, Städte, NGOs, Unternehmen und Immobilieneigentümer bis zu 100 JUICE CHARGER me 3 inklusive Installation gewinnen.

Das erklärte Ziel von Juice ist es, die Schweiz auf die Überholspur der Elektrifizierung bringen. Zwar verfügt das Land bereits über ein recht dichtes öffentliches Ladenetz mit derzeit mehr als 15.000 Ladepunkten. Doch nur 20 % aller Ladevorgänge finden im öffentlichen Raum statt. Beim E-Auto geht es aber nicht darum, in Tankstellen zu denken. Am sinnvollsten ist es, gerade dort zu laden, wo das Fahrzeug ohnehin längere Zeit geparkt ist. Es braucht deshalb schweizweit deutlich mehr Ladestationen am Wohn- und Arbeitsort.

Power für die Öffentlichkeit!

Juice will, dass die Schweiz auch in Siedlungs- und Gewerbegebieten mit innovativer, leistungsfähiger Ladeinfrastruktur für Elektroautos versorgt wird. Deshalb konzentriert sich die Initiative auf Projekte bei grossen Immobilien, Gemeinden, Städten, NGOs, Vereinen und Unternehmen.

CEO und Gründer von Juice Technology, Christoph Erni zeigt sich überzeugt: „Die Schweiz ist bereit für die nächste Zündstufe der E-Mobilität. Während Politiker noch debattieren, Immobilienbesitzer zaudern und Unternehmer Investitionen scheuen, machen wir Nägel mit Köpfen und führen vor, wie schnell und unkompliziert der Aufbau einer nachhaltigen Ladeinfrastruktur mit unseren Schweizer Produkten umgesetzt werden kann.“

Juice entwickelt und produziert in der Schweiz. Die Ladestationen zeichnen sich durch eine besonders einfache Installation aus und verfügen über ein kostenloses Lastmanagement. Die Front lässt sich mit eigenen Logos oder Bildern gestalten. Und obwohl die Geräte mehr zukunftsweisende Funktionen bereits eingebaut haben als viele andere auf dem Markt, liegen sie preislich sogar unter dem Durchschnitt.

Der Preis der Ausschreibung ist eine komplett ausgestattete Ladeinfrastruktur, also bis zu 100 brandneue, topmoderne Stationen inklusive Installation. Juice kümmert sich um die Erschliessung aller Ladepunkte von der Hauptverteilung bis zu den einzelnen Parkplätzen. Bei Bedarf ist auch eine Kernbohrung kostenfrei inbegriffen.

Bewerbungen können auf http://www.juice.world/juiceup eingereicht werden.

Wettbewerb

Teilnahmeberechtigt an der Ausschreibung sind NGOs, Vereine, Schulen, Unternehmen, Hausverwaltungen, Immobilieneigentümer, Parkgaragen und -areale, Gemeinden und Städte.

Der Preis beinhaltet:

eine kostenlose Ladeinfrastruktur (Stationen und Installation) im Umfang von bis zu 100 Ladeplätzen

Abgriff von der Hauszuleitung inklusive Stromzähler für dynamisches Lastmanagement

Zuleitung von der Hausverteilung zu den Parkplätzen (10 Meter und eine Kernbohrung inklusive)

Erschliessung aller Parkplätze mit Stromschiene oder Flachbandkabel

Installation je einer Ladestation JUICE CHARGER me 3 pro Ladeplatz, betriebsfertig

dynamisches Lastmanagement über das gesamte Gebäude

keinerlei laufende Kosten für Backend oder Lastmanagement (Laufzeit 10 Jahre)

Voraussetzung für die Teilnahme an der Ausschreibung ist die Einreichung von Projektdaten, Grundrissplan und Fotos sowie die Angabe der Anzahl der Parkplätze (und somit der Anzahl der auszurüstenden Ladepunkte). Ausserdem ist eine Beschreibung der aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur und der Elektrifizierung der Parkplätze erforderlich sowie eine Begründung, warum ausgerechnet dieses Projekt den Preis verdient.

Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 31. Oktober 2023, 23:59 Uhr. Juice wird daraufhin die Einreichungen sichten und bewerten. Der Gewinner wird direkt benachrichtigt und in den Medien publiziert. Der Entscheid der Jury kann nicht angefochten werden.

Mitarbeiter der Juice Technology AG und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

JUICE CHARGER me 3

smarte 11-kW-Wallbox, kostenlos auf 22 kW aufrüstbar

werksseitig komplett vorkonfiguriert; „Plug & Play“-Installation

Freischaltung per RFID oder Plug & Charge (nach ISO 15118)

intuitive Benutzeroberfläche

Konnektivität via WLAN und Ethernet

dynamisches Lastmanagement für bis zu 250 Einheiten, MID-konformer Stromzähler

optionaler FI/LS-Schutzschalter

Unterstützung von OCPP 1.5 und 1.6 für Anbindung an JUICE EXO oder andere Backends

Kompatibilität mit kommerziellen Ladenetzwerken (u. a. swisscharge, eCarUp und Virta)

CE-konform, nach IP67 vor Wasser und Schmutz geschützt, nach IK10 hochgradig stossresistent, temperaturbeständig (betriebsbereit von -30 °C bis 50 °C)

bedruckbare, austauschbare Frontscheibe für individuelles Design

JUICE WORLD – Wettbewerb

Mehr Infos finden Sie unter www.juice.world/juiceup

JUICE CHARGER me 3

Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/produkte/juice-charger-me-3/

JUICE WORLD

Mehr Infos finden Sie unter www.juice.world

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, Hauptsitz in Bachenbülach (beim Flughafen Zürich, Schweiz), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens mit AC- und DC-Ladestationen von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern macht es zu einem der ganz wenigen Vollsortimenter der Branche. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen. Entscheidender Unterschied zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen ist die konsequente Software-Orientierung. Alle mit „j+“ gekennzeichneten Geräte basieren auf dem gleichen Prozessor und der gleichen Firmware, wodurch sie untereinander kompatibel sind. Durch die Nutzung einer einzigen durchgängigen Software-Architektur spart Juice wesentlich Zeit, Aufwand und Kosten. Lösungen wie das omnidynamische Lastmanagement, Zahlung mit Kreditkarte oder das schnittstellenoffene Backend stehen somit der ganzen Produktpalette zur Verfügung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Teil der Unternehmensgruppe sind die Juice Power AG, Juice Services AG, die Juice Telemetrics AG, die deutsche Juice Europe GmbH mit Niederlassung in München, die Juice UK and Ireland Ltd in London, die Juice Nordics AB in Uppsala, die Juice Iberia S.L. in Malaga, die Juice France SAS in Paris, die Zhejiang Juice Technology Co., Ltd in Hangzhou, China und die Juice Americas Inc. in St. Petersburg, FL, USA. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell über 200 Personen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter.

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG daniela.maerkl@juice.world +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600