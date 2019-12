Arria NLG

Natural Language Generation-Technologie von Arria unterstützt Erweiterung der BBC-Berichterstattung zu Wahlen im Vereinigten Königreich

Website von BBC News weitet Einsatz von künstlicher Intelligenz im semiautomatisierten Journalismus aus; nutzt Arria NLG als Unterstützung, um lokalisierte Wahlnachrichten und Ergebnisse für jeden der 690 Wahlkreise des Vereinigten Königreichs Minuten nach Auszählung der Stimmen zu veröffentlichen

Arria NLG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2673418-1&h=1430165979&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2673418-1%26h%3D3769032773%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2514115-1%2526h%253D3146148542%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.arria.com%25252F%2526a%253DArria%252BNLG%26a%3DArria%2BNLG&a=Arria+NLG) meldete heute, dass die Website von BBC News, über ihr Semi-Automatic Local Content (Salco) Projekt, die Nutzung von Arrias Natural Language Generation (NLG) Plattform ausgeweitet hat, um die Produktion von Nachrichtenbeiträgen über die aktuellen Wahlen im Vereinigten Königreich zu automatisieren.

BBC News Labs wollte seine Fähigkeit ausbauen, am Wahlabend regional zugeschnittene Beiträge mit lokalen Statistiken und Ergebnissen für jeden Nutzer publizieren zu können. Mit Arria NLG hat der Medienriese sein Ziel erreicht, erfolgreich Hunderte von Artikeln veröffentlicht und Daten auf Provinzebene für jede demographische Region in einer Nacht präsentiert, die sich als eine der geschäftigsten der britischen Geschichte mit einem Spitzenaufkommen an Nachrichten erweisen sollte.

Arria NLG ist eine Form der künstlichen Intelligenz, die Daten in schlüssige, schriftlich oder mündlich vermittelte Sprache umwandelt. Die Journalisten der BBC hatten Im Vorfeld der Wahl eine Vielzahl von Artikel-Vorlagen mithilfe von Arria NLG Studio in Salco erstellt, die alle möglichen Szenarien und Ergebnisse nach Schließung der Wahllokale am Donnerstag, den 12. Dezember, abdeckten. Die automatisch über Arria verarbeiteten Ergebnisse wurden genutzt, um kontextbezogene Sprach- und Textinhalte für jeden Wahlkreis zu produzieren, die dann vor der Veröffentlichung von BBC-Journalisten redigiert wurden.

Die BBC war mit Hilfe von Arria NLG in der Lage, 689 lokale Artikel mit 100.000 Wörtern innerhalb von 10 Stunden zu veröffentlichen und Wahlergebnisse in Echtzeit für jeden der 690 Wahlkreise des Landes zu liefern. Die Schnelligkeit und Genauigkeit, mit der Arrias NLG-Technologie die Erstellung von lokal zugeschnittenen Versionen der Nachrichtenbeiträge automatisiert, ermöglicht den Redakteuren und Journalisten, die in hektischen, von Termindruck beherrschten Umgebungen arbeiten, die Erstellung von Nachrichten zu skalieren und exponentiell mehr Berichterstattung für die lokalen Märkte zu liefern.

In einem kürzlich veröffentlichten Interview ging David Caswell, BBC News Labs, auf den Wert ein, den NLG für sowohl die BBC selbst als auch für das Publikum bietet: "Natural Language Generation-Systeme wie Salco können reichhaltige, relevante Informationen, die in öffentlich zugänglichen Datensätzen enthalten sind, aufbereiten und für jeden in ganz Großbritannien erschließen. Diese Storys mit Lokalbezug, die in einer Sprache, einem Stil und einem Ton erzählt werden, die sie einem lokalen Publikum zugänglich machen, können mehr Menschen in die datenorientierten Debatten einbeziehen, die bisher nur denen vorbehalten waren, die wussten, wo die Daten zu finden sind". Das vollständige Interview können Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2673418-1&h=2957585752&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2673418-1%26h%3D2645953585%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbbcnewslabs.co.uk%252Fnews%252F2019%252Fsalco-trees%252F%26a%3DRead%2Bfull%2Binterview&a=hier) abrufen.

"Hier geht es um Journalismus, den wir im Moment nicht mit Menschen leisten können", erklärt Robert McKenzie, Redakteur von BBC News Labs. "Mit maschineller Hilfe konnten wir eine Story für jeden einzelnen Wahlkreis bringen, der letzte Nacht abgestimmt hat, mit Ausnahme der Stimmbezirke, die noch nicht ausgezählt waren. Dies wäre [mit menschlichem Einsatz] auf keinen Fall möglich gewesen".

"Wir fühlen uns geehrt, mit BBC News zusammenzuarbeiten, einem der weltweit angesehensten Medienunternehmen", sagt Sharon Daniels, CEO von Arria NLG. "Was das BBC News-Team am Wahlabend erreicht hat, ist ein historischer Meilenstein für Medien weltweit. Dieser erfolgreiche Anwendungsfall zeigt, wie Natural Language-Technologie die Arbeitsweise von Menschen transformiert, indem sie Erkenntnisse aus Daten extrahiert, um eine vollständigeres Bild zu vermitteln.

"Die Arria NLG Studio-Plattform kombiniert fortschrittliche Sprachanalytik und Computerlinguistik miteinander, um Daten direkt in nachvollziehbare, aufschlussreiche Beiträge umzuwandeln, die für das Publikum, das diese Informationen erhält, von Relevanz sind".

