Ford Motor Company Switzerland SA

Elektrische Pick-Up Ikone Ford F-150 Lightning kommt in die Schweiz

Wallisellen

In den staubigen Weiten des amerikanischen Hinterlands, dort, wo Pickups zur Legende wurden und der Ruf nach Freiheit und Abenteuerlust in der Luft liegt, hat Ford mit dem ersten rein elektrischen Pickup F-150 Lightning ein neues Kapitel in der Automobilgeschichte aufgeschlagen. Ein Pickup, der in Nordamerika wie ein Blitz eingeschlagen hat und noch in diesem Jahr in begrenzter Stückzahl in die Schweiz kommt. Mit seiner Markteinführung Ende November beweist der Ford F-150 Lightning, dass Elektromobilität nicht nur in Städten, sondern auch inmitten der Natur und auf den rauen Strassen der Alpen zu Hause ist. Der Ford F-150 Lightning kann ab November bestellt werden.

