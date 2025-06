China International Fair for Investment & Trade (CIFIT)

Die 25. CIFIT wird im September 2025 in Xiamen stattfinden.

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Symposium-Veranstaltung zur Förderung von Guangzhou zieht breite internationale Beteiligung an

Die 25. China International Fair for Investment and Trade (CIFIT), die weltweit größte Messe für Investitionen und Chinas einzige Veranstaltung auf nationaler Ebene, die sich mit Investitionen in beide Richtungen befasst, wird vom 8. bis 11. September 2025 in Xiamen, China, stattfinden.

Am 3. Juni fand in Guangzhou, China, ein spezielles Werbesymposium statt, an dem über 90 Mitglieder des diplomatischen Korps, offizielle Investitionsförderungsagenturen und bilaterale Kammern aus 43 Ländern und Regionen teilnahmen. Europäische Länder wie Ungarn, Belgien, Österreich, Spanien und Polen haben sich neben Ländern aus anderen Regionen wie Singapur, den Philippinen, der Türkei, Usbekistan und Tansania aktiv an der Veranstaltung beteiligt, was die wachsende internationale Reichweite der CIFIT unterstreicht. An der Veranstaltung nahmen auch fast 100 Delegierte multinationaler Unternehmen wie Johnson & Johnson, Pfizer, IBM und Nestlé sowie chinesische Unternehmen aus verschiedenen Branchen teil, die auf der Suche nach internationalen Kooperationen waren. Da Großbritannien in diesem Jahr als Ehrengastland bestätigt wurde, hat das CIFIT eine stärkere Beteiligung europäischer Länder angezogen. Dem Vertreter Großbritanniens zufolge arbeitet Großbritannien nun eng mit dem CIFIT-Organisator zusammen, um das Ehrengastlandprogramm zu planen, das zu besseren Ergebnissen führen soll.

Die Hauptaktivitäten der CIFIT 2025 sind sorgfältig in folgende Kategorien unterteilt: „Investieren in China", „Investieren aus China" und „Internationale Investitionen". Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf den globalen Kapitalströmen und der Abstimmung internationaler Ressourcen auf Chinas Investitionslandschaft. Chinas drei größte Börsen, Finanzinstitute, Fonds, Wertpapierhäuser, Investmentbanken und Versicherungsgesellschaften werden alle anwesend sein und Veranstaltungen durchführen, um die effiziente Integration von Finanzkapital und Realwirtschaft zu fördern.

Ausgewiesene Zonen für Kapitalvermittlung, Industriepark-Präsentationen und sektorspezifische Investitionen werden neue Möglichkeiten in den Bereichen grüne Technologie und digitale Transformation aufzeigen. Zum ersten Mal wird die CIFIT auch Exponate ausstellen, die sich mit der Wirtschaft in geringer Höhe und mit künstlicher Intelligenz (KI) beschäftigen . Ziel ist es, die Rolle der CIFIT als wichtige Plattform für die Vermittlung von Finanzinvestitionen und die industrielle Zusammenarbeit zu stärken.

Die 25. CIFIT wird sich auch mit den Produktivkräften der nächsten Generation und der Zusammenarbeit zwischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) befassen. Zu den wichtigsten Veranstaltungen gehören das UK Investment Forum, der BRICS Digital Economy Exchange, und der RCEP Cooperation Dialogue. Als Mitveranstalter der CIFIT wird die UNCTAD den ersten Future Investment Summit ausrichten, um die Veranstaltung als globales Forum für Kapitalinvestitionen und Innovation zu positionieren.

Während der Veranstaltung werden mehrere wichtige Berichte veröffentlicht, darunter World Investment Report 2025 (Chinese Edition), Statistical Bulletin of Foreign Direct Investment in China 2025und Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment, die als Orientierungshilfe für die Investoren weltweit dienen.

Für weitere Informationen über die CIFIT besuchen Sie bitte https://www.chinafair.org.cn/CifitSystem/index/#/

Auch die digitale Plattform der CIFIT wird demnächst aktualisiert und bietet das ganze Jahr über Projektvermittlungsdienste an.

