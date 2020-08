International Signs and LED Exhibition

ISLE 2020 wird Chinas LED-Produktionsstandort Shenzhen ins beste Licht rücken

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

ISLE, die International Large Screen Display, Audio-visual System, Signs and LED Exhibition, wird am 31. August im Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World) eröffnet, einem neuen Veranstaltungsort, der nur 7 Kilometer vom Flughafen Shenzhen entfernt ist.

Mit einer Ausstellungsfläche von 100.000 Quadratmetern und mehr als 1.600 Ausstellern deckt die ISLE 2020 die gesamte Lieferkette der Industrie für Großbildschirme, LED-Beleuchtung, audio-visuelle Systeme, Beschilderung und LED ab.

Shenzhen ist eine der innovativsten Städte und der prominenteste LED-Produktionsstandort Chinas. Die Ausrichtung der ISLE 2020 im neuen Ausstellungszentrum dieser Stadt gibt den Einkäufern Zugang zu Chinas besten LED-Fabriken, die alle innerhalb von 30 Autominuten erreichbar sind. Die ISLE bietet Geschäfts-, Informations- und Recherchemöglichkeiten auf einer einzigen Plattform", erklärt Li Yingjie, General Manager der ISLE.

Highlights der ISLE 2020

Neue szenarienbasierte Ausstellungsbereiche

Die ISLE 2020 wird fünf segmentierte Ausstellungsbereiche einführen, die jeweils eine szenariobasierte Lösung für Produkte wie LED, audiovisuelle Medien und Schilder bieten. In diesen fünf Zonen mit den Themenbereichen Emergency Commanding, 5G Audio-Visual, Future Campus, 5G Smart Pole und Intelligent Advertising wird den Einkäufern über ein immersives Erlebnis ein umfassendes Ökosystem demonstriert.

ISLE Online-Showroom & All-Star Live-Show Der ISLE Online-Showroom dient als Kanal, um rund um die Uhr verfügbares Business-Surfen in 12 Kategorien und 590 Marktsegmenten mit zehntausenden von Produkten zu ermöglichen. Link zum ISLE Online Showroom: https://www.isle.org.cn/showroom?lang=EN

Die ISLE All-Star Live-Show bietet eine Live-Übertragung der Veranstaltung und ihrer wichtigsten Aussteller. Link zur ISLE 2020 Live Show:

https://www.isle.org.cn/media/live?lang=en

Hunderte von Produktneuheiten

Technologisch hochversierte Aussteller werden Hunderte neuer Produkte auf der ISLE 2020 vorstellen:

SONYs Crystal LED-Wand im Super-Großformat,

Unilumins New Mode-LED UMini 0.9 und Upanels 0.7,

Ledmans neuestes 0,9mm COB LED & 0,6mm Micro-LED 138-Zoll LEDHUB Videokonferenzsystem, sowie das Creative LED Display seiner Marke Apexls in Kugel-, Würfel-, Dreieck- oder Kreisform;

Cedars 0,7mm-2,5mm Flip Chip Infinity 2.0 COB-Display, und iView Intelligent Touchscreen-System;

Danacoids neueste IP-basierte AV-Produkte, ALL IN ONE Smart-Videokonferenz-Bildschirm, Managementplattform, und DM-IMX16 DM-IMX16 Distributed Control Systeme.

Hongzhe Technology (Samsungs Agent für China) wird Samsung The Wall 0.84/1.26 Flip Chip Micro LED, ein kommerzielles 8K 98-Zoll-Anzeigegerät ausstellen,

Führende Industrieforen

Während der ISLE 2020 werden mehr als 30 Industrieforen und Workshops stattfinden, darunter auch die Bewertung von Chinas Top-Videokonferenzprodukten, die gemeinsam vom Veranstalter der ISLE und der LED Display Application-Sektion der China Optics and Optoelectronics Manufacturers' Association ausgerichtet wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1245706/International_Signs_and_LED_Exhibition_2020.jpg

Pressekontakt:

Herr Liu

+86-13922250659

1014734924@qq.com