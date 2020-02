Mobile World Capital Barcelona

I4MS präsentiert neue Technologien und Marktplätze zur Förderung des digitalen Wandels der europäischen KMU

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

- Die europäische Initiative I4MS veranstaltet ein Webinar für KMU, die nicht am Mobile World Congress 2020 teilnehmen können

- Damit soll die Übernahme von Enabler-Technologien für die Industrie 4.0 erleichtert werden, um die KMU der verarbeitenden Industrie in der EU bei ihren digitalen Transformationsprozessen zu unterstützen

- Bisher haben ca. 200 Unternehmen im Rahmen der I4MS-Aktivitäten ihren digitalen Transformationsprozess erfolgreich in Angriff genommen

Die I4MS-Initiative hat zahlreiche Experimente im Bereich der Industrie 4.0 in Europa unterstützt. Diese Experimente mit Schwerpunkt auf additiver Fertigung, Hochleistungsrechnersimulation, cyber-physischen Systemen und IdD sowie interner Logistik fördern den digitalen Wandel der industriellen KMU in der EU.

Dabei handelt es sich jedoch um frühzeitige Anwender und große Unternehmen. Die meisten Betriebe haben diesen Transformationsprozess zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung von Mehrwert in einem modernen Kontext noch vor sich. Zu diesem Zweck laden I4MS-Fachleute die KMU am 12. Februar um 12:00 MEZ unter dem folgenden Link zu einem Webinar ein, in dem erläutert wird, wie sie Zugang zu diesen Technologien erhalten: http://shorturl.at/agotu

Was ist, wenn Unternehmen eine bestimmte technische Lösung brauchen, sich diese jedoch nicht leisten können? Brauchen sie Finanzierung, Schulung oder eine Dienstleistung? Dieses internationale Webinar bringt digitale Fachleute und KMU an einen Tisch, um über die digitalen Transformationsdienste zu sprechen, die I4MS den KMU in der verarbeitenden Industrie anbietet.

Das von Funding Box und Mobile World Capital organisierte Webinar bietet den KMU Orientierung auf ihrem digitalen Transformationsweg und erläutert, wie digitale Technologien die Produktqualität, Prozesseffizienz und Ertragskraft verbessern können, wie der Einsatz und die Operationalisierung digitaler Tools bewältigt werden kann und wie diese Tools und Marktplätze verwendet werden.

Für Unternehmen, die am Mobile World Congress 2020 teilnehmen, wird es auch eine ähnliche Präsenzveranstaltung in Barcelona geben.

Über I4MS

I4MS (bzw. ICT Innovation for Manufacturing SMEs) ist eine europäische Initiative zur Unterstützung von KMU und Mid-Caps beim umfassenden Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in ihrem Geschäftsbetrieb. Das Projekt erhielt unter dem Beihilfeabkommen Nr. 768631 des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon 2020 Finanzhilfe von der Europäischen Union.

Sind Sie interessiert? Lesen Sie mehr über unser Projekt und besuchen Sie unseren Schulungskatalog https://trainings.i4ms.eu/Trainings

