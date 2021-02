Motive Partners

Motive Partners & Clearlake Capital investieren mit InvestCloud in die nächste Generation der SaaS-Plattform für Vermögenslösungen

New York und Los Angeles (ots/PRNewswire)

Von Motive Partners und Clearlake Capital beratene Fonds erwerben eine Mehrheitsbeteiligung an InvestCloud. Durch den Zusammenschluss von Finantix und Tegra118 entsteht ein weltweit führender Anbieter von SaaS-Finanztechnologie für Vermögenslösungen mit einem Vermögen von über 4 Billionen US-Dollar auf seiner Plattform

Motive Partners ("Motive"), eine spezialisierte Private-Equity-Firma, die sich auf Wachstums- und Buyout-Investitionen in Softwareunternehmen für Finanzdienstleistungen konzentriert, und Clearlake Capital Group, L.P. ("Clearlake"), ein branchenfokussierter Investor, der Partnerschaften mit erstklassigen Management-Teams eingeht, indem er geduldiges, langfristiges Kapital für dynamische Unternehmen bereitstellt, gab heute die Übernahme von InvestCloud bekannt, einer modularen, unternehmensgerechten Software-Plattform für digitale Wealth- und Investment-Management-Lösungen. Motive Partners, Clearlake und von Motive Partners beratene Fonds haben eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von 80 % der Anteile an InvestCloud getroffen. Gleichzeitig wurde InvestCloud mit den bestehenden Motive Partners Portfoliounternehmen Finantix und Tegra118 zusammengeführt, um die nächste Generation der Software-as-a-Service ("SaaS") Plattform für globale Vermögenslösungen zu schaffen, die von InvestClouds CEO John Wise geleitet wird. Die Strategie und Vision wird von einer geschätzten Gruppe von Co-Investoren geteilt, die sich aus einigen der größten Finanzinstitute der Welt zusammensetzt, darunter Accenture, Citi Ventures und Fiserv.

Die Vermögensverwaltungsbranche weist ein stetiges Wachstum und Investitionen von neuen und etablierten Anbietern auf. Dies bietet Chancen für disruptive Technologieunternehmen, die Branche zu digitalisieren und Marktanteile entlang der Wertschöpfungskette zu erobern. Heutzutage sind Softwarelösungen oft veraltet und zweckgebunden, wobei viele Punktlösungen nach Geografie, Prozess und Kategorie fragmentiert sind. Zu den Branchentrends gehört jedoch die Notwendigkeit, globale Kunden konsistent zu betreuen, die Interaktion zwischen Beratern und Kunden zu digitalisieren, Effizienz in Front- und Back-Office-Prozessen zu schaffen und integrierte Lösungen anzubieten, die alle Vermögenssegmente einschließlich der Bedürfnisse von Mass Affluent, High Net Worth und Ultra High Net Worth abdecken können.

Die Plattform von InvestCloud wurde von vielen der weltweit größten Finanzinstitute, Privatbanken und Versicherern als globale digitale Vermögensplattform ausgewählt. Motive und Clearlake haben in Zusammenarbeit mit InvestCloud festgestellt, dass der Tegra118 als Basis für zukünftige Produktinnovationen eine gute Ergänzung darstellt und Finantix der ideale Partner für die Private-Banking-Funktionen ist. Darüber hinaus bietet der Fokus von Finantix auf das Private Banking in Europa und Asien eine starke Basis für die internationale Expansion von InvestCloud. Das kombinierte Unternehmen hat über 500 Direktkunden, darunter mehr als 380 Vermögensverwalter (Distributoren: 7 der Top 10 Broker-Dealer in den USA) und 120+ Vermögensverwalter (Hersteller: 9 der Top 12 in den USA), mit hunderten weiteren indirekten Kunden, die weltweit ein Vermögen von über 4 Billionen US-Dollar über die Plattform verwalten. Das kombinierte Unternehmen, das als InvestCloud firmieren wird, profitiert von einem erstklassigen Kundenstamm, überlegener moderner Technologie und erheblichem Rückenwind aus der Branche.

"Wir freuen uns über die Möglichkeit, die Stärken von Tegra118 als führende Managed-Account-Plattform in den USA und die Expertise von Finantix Private Banking mit der führenden digitalen Vermögensplattform von InvestCloud zu kombinieren", sagte John Wise, CEO von InvestCloud. "Der Zeitpunkt stellt eine einmalige Gelegenheit dar, mit dem Unternehmerkollegen Rob Heyvaert, dem breiteren Team von Motive Partners und Clearlake zusammenzuarbeiten, um die Chance zu ergreifen, die Branche zu verändern."

Rob Heyvaert, Vorsitzender von InvestCloud und Gründer & Managing Partner von Motive Partners, kommentierte: "Unsere Recherchen der letzten Jahre zu den makroökonomischen und regionalen Wealth-Tech-Trends haben uns zur Übernahme von Finantix, Tegra118 und schließlich zu John und dem InvestCloud-Team geführt. Der heutige Tag markiert sowohl unsere gemeinsame Absicht als auch eine wichtige Gelegenheit für die Branche, da die neu gegründete InvestCloud Group ihre gemeinsame Vision für Kunden in verschiedenen Regionen und Teilbereichen der Finanzdienstleistungen vorstellt. Wir freuen uns darauf, mit John, Christine, Cheryl und unserem Expertenteam das einzigartige Branchentiming für unsere Kunden zu nutzen."

"InvestCloud hat eine führende, differenzierte Position im Bereich der Vermögensverwaltungssoftware mit einer reinen, cloud-nativen Plattform etabliert, die die einzigartigen Anforderungen globaler Finanzinstitute und ihrer Kunden erfüllt", so Behdad Eghbali, Mitbegründer und Managing Partner, und James Pade, Partner von Clearlake. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit John, Motive Partners und dem InvestCloud-Team, da das Unternehmen in Kombination mit Finantix und Tegra118 weiterhin erstklassige Lösungen für seinen globalen Kundenstamm anbieten wird."

Als Teil der Transaktion wird Rob Heyvaert (Gründer & Managing Partner, Motive Partners) Chairman, mit John Wise als Group CEO, der das kombinierte Unternehmen leiten wird, wobei Cheryl Nash (CEO, Tegra118) und Christine Ciriani (CEO, Finantix) an Herrn Wise berichten.

Darüber hinaus werden James Pade (Partner & Managing Director, Clearlake), Vikram Abraham (Vice President, Clearlake), James Cox (Executive Vice President of Corporate Development, Fiserv), Scott Kauffman (Founding Partner, Motive Partners), Richard Lumb (Industry Partner, Motive Partners) und Doug Smith (Industry Partner, Motive Partners) dem Vorstand von InvestCloud beitreten und das Wachstum des Unternehmens unterstützen.

Cheryl Nash, CEO von Tegra118, kommentierte: "Die Plattform von InvestCloud ist ohne Zweifel die digital fortschrittlichste Lösung in der Vermögensindustrie. Die Kombination von InvestCloud mit unserem Netzwerk von Asset Managern und Vermögensverwaltern wird unseren Kunden und dem Markt einen beträchtlichen und noch nie dagewesenen Mehrwert bieten."

Christine Ciriani, CEO von Finantix, kommentiert: "Mit der Demokratisierung des Vermögens und der Digitalisierung der Beratung gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um dem Markt eine integrierte Front- und Middle-Office-Plattform anzubieten, die funktionsreiche digitale Assets für die globale Vermögensverwaltungs- und Versicherungsbranche liefert. Die Stärke von Finantix in Europa und Asien im Bereich Private Banking mit der marktführenden SaaS-Plattform von InvestCloud in Nordamerika und Tegra118 zu kombinieren, ist eine spannende Perspektive für unsere Kunden und Mitarbeiter."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen über den erwarteten Zeitpunkt und die Vorteile der Transaktion. Aussagen können im Allgemeinen als zukunftsorientiert identifiziert werden, weil sie Wörter wie "glaubt", "antizipiert", "erwartet", "könnte", "sollte" oder Wörter mit ähnlicher Bedeutung enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die sich negativ auf die erwarteten Ergebnisse auswirken können, gehören unter anderem: der Eintritt von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung der Transaktionsvereinbarung führen könnten; die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion könnten nicht zu den erwarteten Bedingungen oder im erwarteten Zeitrahmen erfüllt werden; und die Vorteile der Transaktion könnten anders ausfallen als derzeit erwartet. Sie sollten diese Faktoren bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig berücksichtigen und sich nicht in unangemessener Weise auf derartige Aussagen verlassen. Motive Partners übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/724833/Motive_Partners_Logo.jpg