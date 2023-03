Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services hat drei „CDMO Leadership Awards" verliehen bekommen

San Diego und Tokio und Wetteren, Belgien, 14. März 2023 (ots/PRNewswire)

Ajinomoto Bio-Pharma Services („Aji Bio-Pharma"), ein führender Anbieter von biopharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und -herstellungsdienstleistungen, erhielt drei CDMO Leadership Awards in den Kategorien Fähigkeiten, Kompatibilität und Fachwissen sowohl in der Gesamtgruppe als auch in der befragten Gruppe der Big Pharma.

Mit den 2011 ins Leben gerufenen CDMO Leadership Awards werden die besten Outsourcing-Partner ausgezeichnet. Die Auszeichnungen, die aus den CMO Leadership Awards hervorgegangen sind, werden von der Zeitschrift Life Science Leader und Industry Standard Research verliehen. 72 Auftragshersteller wurden in der jährlichen Umfrage zum Qualitätsleistungsvergleich in der Auftragsfertigung (Contract Manufacturing Quality Benchmarking) von ISR anhand von 23 Leistungskennzahlen bewertet. Die Befragten bewerten nur Unternehmen, mit denen sie in den letzten 18 Monaten an einem ausgelagerten Projekt gearbeitet haben. Auf der Grundlage von Bewertungen dieser kürzlich ausgelagerten Projekte, die von den Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden, wird das Feedback dieser Erfahrung nach Unternehmensgröße des Sponsors analysiert, um die führenden CDMOs in verschiedenen Leistungskategorien zu ermitteln.

„Seit über einem Jahrzehnt sind diese Auszeichnungen für Biopharma-Unternehmen, die optimale Ergebnisse aus ihren ausgelagerten Aktivitäten erzielen wollen, von größter Bedeutung. Unser Forschungszweig ISR Reports, der nur Arzneimittelsponsoren befragt, die in letzter Zeit direkt mit bestimmten CDMOs zusammengearbeitet haben, gewährleistet die Gültigkeit dieser Ergebnisse. Unsere Gewinner sind Ihre Goldmedaillengewinner des Outsourcing," so Louis Garguilo, Chefredakteur und Konferenzvorsitzender, Outsourced Pharma.

„Wir sind stolz darauf, von unseren Partnern anerkannt zu werden, da wir weiterhin in neue Technologien, Qualitätssysteme und Einrichtungen investieren, um unsere Fähigkeiten und unser Fachwissen zu erweitern und die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Wir sind stolz darauf, dass unsere Bemühungen unzähligen Patienten in den kommenden Jahren helfen werden," erklärte Yasuyuki Otake, Geschäftsführer der Abteilung Bio-Pharma Services.

Informationen zu Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services ist ein voll integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen mit Standorten in Belgien, den Vereinigten Staaten, Japan und Indien, das umfassende Entwicklungs-, cGMP-Herstellungs- und aseptische Abfüllungsdienstleistungen für kleine und große Molekül-Wirkstoffe und Zwischenprodukte anbietet. Ajinomoto Bio-Pharma Services bietet eine breite Palette innovativer Plattformen und Fähigkeiten für präklinische und Pilotprogramme bis hin zu kommerziellen Produktionsmengen, darunter die Corynex® Protein-Expressionstechnologie, Oligonukleotid-Synthese, Antikörper-Wirkstoffkonjugationen (ADC), hochwirksame APIs (HPAPI), Biokatalyse, Fließbandfertigung und vieles mehr. Ajinomoto Bio-Pharma Services ist bestrebt, ein hohes Maß an Qualität und Service zu bieten, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Weitere Informationen: www.AjiBio-Pharma.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/751177/Aji_BioPharma_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ajinomoto-bio-pharma-services-hat-drei-cdmo-leadership-awards-verliehen-bekommen-301772115.html