Klit und klar: JOYclub veröffentlicht Talk-Format zum weiblichen Genital

Leipzig (ots)

Aussehen, Geruch oder auch Schmerzen beim Sex - wie Frauen über ihr Genital denken und sich mit ihm auseinandersetzen, das steht im Fokus des Formats " Vagina-Talk! Klit und klar." der sexpositiven Online-Community JOYclub. Im dreiteiligen Talk dreht sich alles um das weibliche Genital: aus weiblicher Perspektive. Zudem aus sexualtherapeutischer und künstlerischer Perspektive, um aufzuklären und die Vielfalt an Vulven sichtbar zu machen. Die JOYclub-Eigenproduktion ist Teil der Online-Sex-Education und ab sofort kostenlos auf www.joyclub.de streambar - und zum Vorgeschmack der erste Teil " Agree - Disagree: Denken alle Frauen gleich?" auf YouTube in gekürzter Form verfügbar.

"Vagina-Talk! Klit und klar." - das sind die Teilnehmerinnen, Expertinnen und Themen

Im Talk-Format treffen sieben Frauen im Alter von 25 bis 63 Jahren erstmals aufeinander und sprechen offen über die Beziehung zu ihrem Genital und wie sich diese entwickelt und verändert hat. Sie alle teilen freiheraus, welche Rolle Orgasmen für sie spielen - und wie unterschiedlich sie diese mit gleich- und andersgeschlechtlichen Partner:innen erleben. Gemeinsam reflektieren sie neben Mythen auch die gesellschaftlichen Fähigkeiten, über "da unten" zu kommunizieren. Mit dabei auch die Influencerin Susanna Bouchain und die Erotikdarstellerin Gabi Gold, die öffentlich für lustvolle Weiblichkeit eintreten.

Die Sexualtherapeutin und Fachärztin für Innere Medizin Dr. Carla Pohlink ordnet Mythen nicht nur fachlich ein, sondern klärt auf von Orgasmusfähigkeit bis zu Scheideninfektionen nach dem Sex. Die Vielfalt des genitalen Aussehens macht die Künstlerin Kathi Loop mit VUL!VA ZEIT sichtbar - und räumt so mit vermeintlichen Normen auf. Welchen Einfluss diese auf die Selbstwahrnehmung haben können, erzählt Julia, die sich ihre Vulva hat operieren lassen.

Jana Nowak, Regisseurin bei JOYclub, erklärt, warum es so wichtig ist, weibliche Perspektiven auf das weibliche Genital in einem Talk-Format zu versammeln: "Im Dialog unserer Protagonistinnen wird deutlich, wie viele Frauen über ihre Grenzen gehen und ihre sexuellen Bedürfnisse zurückstellen. Manche hatten Sex dem Gegenüber zuliebe und andere haben Schmerzen ausgehalten, um keine Umstände zu bereiten. Zugleich teilen sie, durch welche teils intensiven Prozesse sie zu ihrem heutigen sexuellen Selbstverständnis gefunden haben. Denn erst durch Bewusstsein, kann Veränderung passieren." Dass dabei auch JOYclub eine prägende Rolle spielen kann, weiß Judith Langer, Kommunikationsmanagerin bei JOYclub: "Die Online-Community vereint sexpositive Menschen miteinander. So wird nicht nur den unterschiedlichsten sexuellen Vorlieben und Fantasien offen begegnet, sondern auch Menschen in all ihrer Vielfalt. Kommunikation, sich zeigen und gesehen werden in Wort wie Bild, schafft Möglichkeiten für Entwicklung."

