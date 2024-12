FENIX360

FENIX360 und US Capital Global starten Finanzierungsinitiative über 40 Millionen USD zur Revolutionierung sozialer Medien

Bild-Infos

Download

Singapur (ots)

FENIX360, die bahnbrechende Social-Media-Plattform, die unabhängige Künstler und Kreative stärkt und fair entlohnt, freut sich, US Capital Global als führenden Finanzpartner für die Akquise von 40 Millionen USD bekanntzugeben. Diese Finanzierung wird die Mission von FENIX360 entscheidend voranbringen: die Creator Economy zu revolutionieren, indem Künstlern nachhaltige Einkommensmöglichkeiten durch höhere Einnahmeanteile, innovative Tools, interaktive Fan-Engagement-Optionen und neuartige Monetarisierungsansätze eröffnet werden.

Eine neue Ära für Künstler

FENIX360 löst eines der größten Probleme der Kreativbranche: die finanzielle Unsicherheit der meisten Künstler. Die Plattform bietet eine Reihe modernster Funktionen, die Kreativen - von Musikern über Tänzer, Schauspieler und Maler bis hin zu Models - die vollständige Kontrolle über ihre Inhalte ermöglichen. Sie können direkt mit Fans interagieren und auf vielfältige Einnahmequellen zugreifen, darunter Werbung, Live-Streaming, Merchandise-Verkauf und Ticketing.

Durch ein einzigartiges Vergütungsmodell, das Künstlern mindestens 70 % der Werbeeinnahmen und 95 % aller anderen Einnahmen garantiert, setzt FENIX360 einen neuen Maßstab für Fairness und Transparenz in sozialen Medien.

"Unsere Plattform ist mehr als nur ein technologisches Werkzeug. Es geht darum, die Beziehung zwischen Künstler und Fan neu zu denken und den Kreativen die finanzielle Unabhängigkeit zu geben, die sie verdienen", sagt Allan Klepfisz, Gründer und Global CEO von FENIX360.

Eine Vision gestützt durch Branchenexpertise

Das Führungsteam von FENIX360 bringt jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Musik, Technologie und Medien mit. Zu den prominenten Führungspersönlichkeiten zählen Sandy Monteiro, CEO Asia (ehemaliger Präsident von Universal Music Group Südostasien), John Velasco, CEO der WOWtv-Sparte von FENIX360 (vertrat Ikonen wie Tina Turner und Black Sabbath), Lance Ford, Präsident (Gründer von Maxim Magazin und Werbeexperte) sowie Tomas Varga, COO (Blockchain-Pionier).

US Capital Global, eine führende globale Investmentbank, leitet das Angebot über 40 Millionen USD in Form von Wandelanleihen. Dieses Kapital wird entscheidend in das Marketing, die Künstlerakquise und die operative Expansion von FENIX360 investiert. Die strategische Partnerschaft trägt dazu bei, das Potenzial der Plattform zu realisieren und eine führende Rolle in der globalen Creator Economy einzunehmen.

Marktchancen nutzen

Der globale Social-Media-Markt, dessen Volumen bis 2029 auf 179 Milliarden USD geschätzt wird, wächst rasant, insbesondere in der Asien-Pazifik-Region. FENIX360 hat in diesem dynamischen Markt bereits Fuß gefasst. Erfolgreiche Pilotprojekte in Indonesien, Malaysia und den Philippinen sorgten für umfangreiche mediale Aufmerksamkeit. Die geplante Kapitalaufnahme wird es dem Unternehmen ermöglichen, diesen Erfolg weltweit zu wiederholen - gestützt auf über 7.000 globale Künstlerbotschafter und eine hochmoderne App.

Über FENIX360

FENIX360 ist die erste künstlerzentrierte, genreübergreifende Social-Media-Plattform, die die Selbstbestimmung der Kreativen in den Fokus rückt. Künstler können ihre Fan-Interaktionen zentral verwalten, ihre Arbeit monetarisieren und personalisierte Apps mit einem globalen Publikum teilen. Mit einem zukunftssicheren Design, das auch auf Web3 und das Metaverse abgestimmt ist, bietet FENIX360 nachhaltige und skalierbare Lösungen für Künstler und Fans.

Über US Capital Global

Mit Hauptsitz in San Francisco bietet US Capital Global innovative Finanzprodukte im Bereich Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen und Investoren. Mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Verwaltung von Wachstumskapital und der Umsetzung komplexer Finanzstrategien ist das Unternehmen ein vertrauenswürdiger Partner für transformative Unternehmen wie FENIX360.

Ein Blick in die Zukunft

Diese Zusammenarbeit markiert einen entscheidenden Meilenstein auf FENIX360s Weg, soziale Medien neu zu definieren und Kreative weltweit zu fördern. Das Unternehmen lädt potenzielle Investoren und Partner ein, Teil dieser bahnbrechenden Bewegung zu werden und gemeinsam die Zukunft der Creator Economy zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.fenix360.com