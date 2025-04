JOYclub

Höhepunkt im Fahrradsattel: Jede neunte Frau kommt beim Radfahren

Radfahren tut nicht nur dem Klima gut: Es bringt frischen Wind in den Kopf, stärkt das Körpergefühl - und für manche Frauen birgt es ein echtes Lusterlebnis. Für wie viele Frauen? Das geht hervor aus einer aktuellen Umfrage von JOYclub (www.joyclub.de), mit über sechs Millionen Mitgliedern eine der führenden Online-Communitys für Dating und Sex Education. Von den 2.255 befragten Radfahrerinnen haben 11,8 % - also rund jede Neunte - schon einen Orgasmus im Fahrradsattel erlebt.

Mountainbike und Schotterweg erhöhen Orgasmuswahrscheinlichkeit

Der sogenannte Radfahrorgasmus - im Schweizerischen auch Velogasmus - scheint dabei etwas zu sein, das den Frauen überwiegend geschehen ist und nur wenige wiederholt herbeiführen können. Lediglich 6,6 % gaben an, "oft" zum Höhepunkt im Fahrradsattel zu kommen. Viel häufiger ist es ein "gelegentliches" (41,6 %) oder auch "seltenes" (51,4 %) Lusterlebnis.

Dabei scheint ein Fahrradtyp fürs Lusterlebnis besonders geeignet zu sein: Jede fünfte Mountainbikerin (19,8 %) hat angegeben, einen Höhepunkt erlebt zu haben. Auf City-, E-Bike, Trekking- oder Rennrad hatte nur mehr jede Zehnte einen solchen. Passend dazu der Untergrund: Die Quote der radfahrorgasmuserfahrenen Frauen ist bei den Liebhaberinnen von Schotterwegen am höchsten (29,5 %).

Eine Frau berichtet von ihrem besten Erlebnis: "In unwegsamem Gelände mit vielen feinen Schlaglöchern bin ich - ohne vorher an sexuelle Dinge zu denken - gekommen." Judith Langer, Sexologin und Kommunikationsmanagerin bei JOYclub, kennt die Details: "So einige der befragten Frauen wurden von ihrem Radfahrorgasmus überrascht, 59,3 % gaben aber auch ihre Fantasie als anregende Begleitung an. Der Orgasmus selbst wird ganz unterschiedlich beschrieben: mal als kurz und heftig, mal als durchdringend und langanhaltend. Wobei das Erleben von 'geil' über 'aufregend' bis 'gefährlich' reicht."

Erregung beim Radfahren bleibt Ausnahme

Wahrlich nicht jede Frau empfindet Radfahren als lustvoll: Von den Frauen, die bislang keinen Radfahrorgasmus hatten, haben 43,5 % auch noch nie Erregung verspürt. Zwar ist jede Zweite (50,6 %) "gelegentlich" oder "selten" erregt, doch nur etwa jede Sechzehnte (6 %) kann davon berichten, beim Radeln "oft" oder "immer" erregt zu sein. Aber wie im Bett, so auch auf dem Fahrrad: Erregung allein führt nicht zum Orgasmus. Jede Sechste (16,9 %) hat zumindest einmal bewusst versucht, den Moment auszukosten und einen Höhepunkt im Fahrradsattel herbeizuführen.

