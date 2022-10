Dyson SA

James Dyson Award: die Schweiz ist unter den 20 Finalisten

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Die klügsten Köpfe der nächsten Generation beweisen am James Dyson Award immer wieder, dass Erfindungen nie aufhören und dass sie in der Lage sind, die herausfordernden Probleme der Welt zu lösen. 20 bahnbrechende Projekte stehen darum auch in diesem Jahr wieder auf der Shortlist der renommierten internationalen Auszeichnung. Eine Auszeichnung, die Studierende der Ingenieurwissenschaft, Produkt- und Industriedesigns inspirieren und ermutigen soll, ihr Wissen anzuwenden und neue Wege zu entdecken, um das Leben durch Technologie zu verbessern.

Ausgewählt wurden die Top 20 von 15 Dyson Wissenschaftler*innen, Designer*innen und dem Entwicklungsteam aus der ganzen Welt. Sie analysierten, debattierten und überprüften alle nationalen Finalisten*innen, die bereits im August gekürt wurden.

Mit von der Partie ist auch ein Projekt aus der Schweiz: R2Home. Ein Gleitschirmroboter, der Radiosonden sicher landet und sie wieder verwertbar macht.

Am Mittwoch, 16. November 2022 wird Sir James Dyson schliesslich die globalen Erstplatzierten bekannt geben.

Weiterführende Informationen zum Award und zu den Finalisten*innen finden Sie schon heute im Anhang. Bildmaterial können Sie hier downloaden. Zudem sind Interviewmöglichkeiten mit den Gewinner*innen möglich.

Bei Fragen oder Bedarf an weiterem Text- und Bildmaterial stehen wir jederzeit gerne per Rückmail oder unter +41 (0) 79 382 86 74 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

Freundliche Grüsse

Ennie Bertelli Senior Communications Executive Switzerland

Dyson SA Kalanderplatz 5 CH-8045 Zürich T +41 (0) 43 883 72 03 M +41 (0) 79 382 86 74 E ennie.bertelli@dyson.com Dyson Newsroom

Weiteres Material zum Download Dokument: Medienmitteilung_Top~yson Award 2022.doc