Dyson SA

So elegant zeigen sich jetzt die zwei Dyson Haarpflege Produkte zu Weihnachten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Violettblau und Rosé; das sind die zwei neuen Farbtöne, die den Dyson Supersonic Haartrockner und den Dyson Airwrap Multi-Haarstyler für die diesjährige Geschenksaison in einem besonders aparten Look erscheinen lassen. Inspiriert wurden die Dyson Ingenieure für diese Limited Edition von der seitig-glatten Anmutung und Haptik von Keramik. Dieses zeitlos-schöne Material, das nicht nur stilvoll wirkt, sondern aufgrund seiner glatten, aber extrem haltbaren Eigenschaften auch in der Luftfahrt und in der Medizin eingesetzt wird.

Medienmitteilung zur Limited Edition in Violettblau und Rosé finden Sie im Anhang. Das passende Bildmaterial können Sie hier downloaden.

Wer sich selbst ein Bild von dem neuen Farbduo und den ausgeklügelten Technologien machen möchte, dem stellen wir auf Anfrage gerne Produkte zum Testen zu.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Mit freundlichen Grüssen

Ennie Bertelli Senior Communications Executive

Dyson SA Kalanderplatz 5 CH-8045 Zürich T +41 (0) 43 883 72 03 M +41 (0) 79 382 86 74 E ennie.bertelli@dyson.com Dyson Newsroom

Weiteres Material zum Download Dokument: Medienmitteilung_Dys~ & Rosé Edition.doc