Dysons neuster Staubsauger: leicht aber oho!

Die Dyson Staubsauger-Familie verzeichnet das jüngste Mitglied: den V12 Detect Slim. Mit nur 2,2 Kilogramm ist er ein Leichtgewicht – macht bei der Saugleistung aber trotzdem keine Kompromisse. Im Gegenteil. Ausgestattet mit einer speziellen Lichtstrahl-Technologie macht er unsichtbare Partikel sichtbar und saugt sie auf. Der piezoelektrische Sensor misst und berechnet dabei kontinuierlich die Anzahl und Grösse der aufgesaugten Staubpartikel. So wird die Reinigung noch gründlicher, und das, bei einer Akkuleistung von bis zu 60 Minuten Laufzeit.

Besonders freuen über das Modell dürfen sich zudem Haustierbesitzer und Menschen mit langen Haaren. Denn die Dyson-Ingenieure haben eine neue konische Haardüse entwickelt, die das lästige Aufwickeln der Haare um die Bürste verhindert.

