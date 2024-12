Peking University HSBC Business School

Großes Finale der PHBS-CJBS Global Pitch Competition 2024

13. Dezember 2024, Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Die 2024 PHBS-CJBS Global Pitch Competition, die gemeinsam von der Peking University HSBC Business School (PHBS) und der Cambridge Judge Business School (CJBS) ausgerichtet wurde, endete mit dem großen Finale am 5. Dezember an der PHBS in Shenzhen, China.

Während der Endrunde präsentierten zehn Start-ups aus dem In- und Ausland, die verschiedene Bereiche wie künstliche Intelligenz, neue Materialien und Biotechnologie vertreten, ihre innovativsten Technologien einer Jury aus Wissenschaftlern, Investoren und Unternehmern.

An dem Wettbewerb, der im Januar begann, nahmen 506 Startup-Projekte aus der ganzen Welt teil. Nach einem strengen Screening und Vorrunden-Roadshows kamen 36 in das Halbfinale, und die besten 10 traten schließlich im großen Finale an.

Die dritten Preise gingen an Daosheng Biological (Shenzhen) Co., Ltd, BrainThink, YUANWEISHIJIE, Synphage, SIPIMO Technology Group und Zhiwei Data. Die zweiten Preise wurden an I2Cool, Wayo, und XZD Material Technology vergeben.

Den ersten Platz belegte Shanmu (Shenzhen) Biotechnology Co. Ltd. Es wurde 2021 in London gegründet und ist eines der wenigen KI-Unternehmen, die sich auf ein „nicht wahrnehmbares" Gesundheitsmanagement mit „kontinuierlicher Erkennung" spezialisiert haben. Sie haben einen vollautomatischen Spektralroboter entwickelt, der nicht größer als eine Maus ist und mehr als zehn quantitative Analysen von Urinmolekülen durchführen kann. Das Unternehmen bietet Systemlösungen für das digitale Gesundheitsmanagement für Einzelpersonen und Familien.

Die Veranstaltung umfasste auch das PHBS-CJBS Bay Area Entrepreneurship and Venture Capital Forum, bei dem eine strategische Partnerschaft zwischen PHBS, dem China-Britain Business Council (CBBC) und dem Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) angekündigt wurde. Diese Partnerschaft soll die internationale Zusammenarbeit vertiefen und eine qualitativ hochwertige Entwicklung im Innovationsökosystem der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area fördern.

Das Forum umfasste zwei Rundtischgespräche. Das erste hatte den Titel „Vision for the Future: Business Breakthroughs and Transformations in the New Era" (Vision für die Zukunft: Geschäftsdurchbrüche und Transformationen in der neuen Ära) und untersuchte Themen wie „Industrie + KI" und „Innovation und Transformation". Im zweiten Roundtable zum Thema „Enterprise Innovation Development and Venture Capital Trends" (Trends bei Unternehmensinnovationen, Entwicklung und Risikokapital) wurden Investitionstrends, Entscheidungsfindungsstrategien und Produktivitätssteigerungen durch innovative Verfahren untersucht.

Das große Finale endete mit der Bekanntgabe der PHBS-CJBS Global Pitch Competition 2025 und läutete eine weitere spannende Saison ein, die sich auf Technologie-Teams in der Frühphase und die „20+8"-Industriecluster von Shenzhen konzentriert.

