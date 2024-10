Peking University HSBC Business School feiert 20-jähriges Bestehen

Peking University HSBC Business School

Am 26. Oktober 2024 feierte die Peking University HSBC Business School (PHBS) ihr 20-jähriges Bestehen im Shenzhen University Town Sports Center. Das Event zog über 3.600 Teilnehmer an, die diesen bedeutenden Meilenstein miterlebten, darunter Führungskräfte, Alumni, Dozenten und andere Ehrengäste. Sie kamen aus 13 Ländern aus der ganzen Welt zusammen, um die Errungenschaften der Schule zu feiern und auf ihrem unschätzbaren Erbe für viele weitere Jahre aufzubauen.

Hai Wen, stellvertretender Vorsitzender des Rates der Peking University und Gründungsdekan der PHBS, blickte auf die 20-jährige Entwicklung der Schule zurück und betonte in seinen Ausführungen, dass „Vision und Beharrlichkeit" das Fundament der Institution, „unendliche Innovation" der Eckpfeiler der Entwicklung und „vereintes Streben nach Erfolg" der Schlüssel zum Erfolg sind. Der Dekan der PHBS, Wang Pengfei, betonte, dass die PHBS auch in Zukunft den Enthusiasmus und die Widerstandsfähigkeit aus ihrer Gründungszeit beibehalten und die akademische Führung, die Talentförderung und die Internationalisierung weiter ausbauen wird, um das Ansehen der Schule unter den Business Schools von Weltrang weiter zu verbessern.

Während der Zeremonie wurden Gedenkpreise verliehen, um die herausragenden Beiträge von geschätzten Führungskräften, Professoren und Gästen zu würdigen, die eine entscheidende Rolle in der Entwicklung der Schule gespielt haben. Unter den Preisträgern aus Wissenschaft und Industrie befanden sich Xu Zhihong, Akademiemitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und ehemaliger Präsident der PKU, und Thomas J. Sargent, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften 2011 und Ehrendirektor des Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance an der PHBS.

Ein Höhepunkt der Zeremonie war der Start der Testversion der „Intelligent Information Base of Chinese Enterprises" (Intelligente Datenbank chinesischer Unternehmen) der Schule, die einen wichtigen Meilenstein für die PHBS bei der Förderung der Wirtschaftsausbildung und -praxis im Kontext der KI-Ära darstellt. Wei Wei, Direktor des Intelligenten Zentrums für Unternehmensinformationen, hob hervor, dass es sich um die erste chinesische Unternehmensdatenbank handelt, die die selbst entwickelte intelligente Technologieplattform ExpertCPT einsetzt, was die Abfrage von Unternehmensinformationen und die Forschung zu Managementfragen erheblich verbessern wird.

Auch der PHBS UK Campus veranstaltete gemeinsame Feierlichkeiten mit einer Ausstellung zur Schulgeschichte und Reden von Ehemaligen.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die PHBS über 50.000 Alumni hervorgebracht, die heute in den verschiedensten Bereichen auf der ganzen Welt hervorragende Leistungen erbringen und einen wichtigen Beitrag im Finanzwesen, in der Wissenschaft und darüber hinaus leisten.

