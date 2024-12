Swissmechanic Schweiz

Swissmechanic begrüsst Entscheid der SNB, schlägt jedoch Alarm

Die Schweizer Nationalbank (SNB) senkt den Leitzins – eine Entscheidung, die von Swissmechanic, dem Dachverband der KMU-MEM Industrie, begrüsst wird. Diese Massnahme ist ein wichtiger Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen zu sichern. Doch die Verantwortlichen schlagen Alarm: Viele KMU haben ihre Schmerzgrenze erreicht, wie eine Umfrage von Swissmechanic zeigt.

«Die Zinssenkung ist ein richtiger Schritt», so Nicola Tettamanti, Präsident von Swissmechanic. «Doch der starke Franken setzt den KMU weiterhin massiv zu.» Eine Umfrage unter den 1'300 Mitgliedern von Swissmechanic bestätigt die dramatische Lage: 85 Prozent empfinden die Auswirkungen eines schwachen Euros als negativ bis sehr negativ, und 53 Prozent berichten von einem direkten negativen Einfluss auf ihren Auftragseingang. «Kaum noch Unternehmen haben einen finanziellen Puffer in der Währungsthematik», so Tettamanti, «und die Aussichten bleiben düster. Leider.»

Die Mehrheit der KMU sieht die Schmerzgrenze beim Euro-Wechselkurs von 0.95 erreicht. Doch die Unternehmen haben auf die Krisen der letzten Jahre reagiert: Sie setzten verstärkt auf Effizienz, Innovation und die Diversifizierung ihrer Lieferketten. Swissmechanic erhofft sich, dass diese Zinssenkung Spielraum für weitere Investitionen schaffen und so die Produktivität steigern wird – ein wichtiger Beitrag auch im Kampf gegen den Fachkräftemangel.

Swissmechanic wird die Entwicklungen weiter aufmerksam beobachten und sich für die Interessen der KMU-MEM-Industrie sowie den Werkplatz Schweiz einsetzen.

