Adyen

Adyen kündigt neue Tech-Hubs in Chicago und Madrid an

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Adyen (AMS: ADYEN), die globale Zahlungsplattform der Wahl für viele der weltweit führenden Unternehmen, gab heute die Eröffnung neuer Technologiezentren in Chicago und Madrid bekannt. Dieser Schritt ist ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen langfristig in seine Technologie-Teams investiert, um weiterhin eine globale Plattform aufzubauen, die den Bedürfnissen seiner Kunden entspricht.

„Wir sind begeistert, dass wir unsere Technologiepräsenz auf diese Städte ausweiten", sagte Alexander Matthey, CTO bei Adyen. „Wir sind entschlossen, weiterhin in die Wachstumsambitionen von Adyen zu investieren, und dieser Schritt ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Wir haben große Pläne, um die kundenorientierteste Zahlungsplattform der Welt weiter auszubauen, und unsere technischen Teams sind das Herzstück davon."

Chicago und Madrid waren eine strategische Entscheidung für das Unternehmen, das damit zwei neue Technologiezentren zu seiner Liste von mehr als 25 weltweiten Niederlassungen hinzufügte. Diese Erweiterung wird es Adyen ermöglichen, die globale Präsenz seiner Technologie-Organisationen zu vergrößern, technische Ressourcen noch näher an seine Händler zu bringen und verschiedene Talentpools zu erschließen, die neue Innovationsquellen bieten. Der Schwerpunkt liegt auf der Einstellung von Back-End-Software-Ingenieuren, Front-End-Software-Ingenieuren, Datenwissenschaftlern, Infrastruktur-Ingenieuren sowie anderen technischen und betrieblichen Funktionen für die beiden Hubs.

„Wir freuen uns darauf, in diesen beiden Städten neue Mitarbeiter einzustellen, während wir unser Team weltweit vergrößern", sagt Brooke Nayden, Global Head of HR bei Adyen. „Chicago und Madrid sind attraktive Städte für eine Expansion, da sie sowohl über eine wachsende Technologieszene als auch über einen Talentpool an technischen Universitäten verfügen. Wir streben eine vielfältige Belegschaft an, und die Aufnahme von Menschen und Perspektiven aus diesen beiden Städten hilft uns, dieses Ziel zu erreichen

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Zahlungsplattform der Wahl für viele der weltweit führenden Unternehmen. Sie bietet eine moderne End-to-End-Infrastruktur, die direkt mit Visa, Mastercard und den weltweit bevorzugten Zahlungsmethoden der Verbraucher verbunden ist. Adyen bietet reibungslose Zahlungen über Online-, Mobil- und In-Store-Kanäle. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt betreut Adyen Kunden wie Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos und L'Oréal. Die Eröffnung dieser Technologiezentren unterstreicht das kontinuierliche Wachstum von Adyen in verschiedenen Ländern der Welt.