Valiant Holding AG

Valiant Geschäftsstelle in Liestal ist eröffnet

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Valiant Geschäftsstelle in Liestal ist eröffnet

Valiant expandiert zwischen Genfersee und Bodensee. Heute, am 21. Juni 2021, hat Valiant eine Geschäftsstelle in Liestal eröffnet.

Valiant schreitet auf dem Weg ihrer Expansion zügig voran. Heute, am 21. Juni 2021 hat sie in Liestal ihre dritte Geschäftsstelle im Kanton Basel-Landschaft eröffnet. «Es freut mich sehr, dass wir mit der Baselbieter Kantonshauptstadt ein wachsendes wirtschaftliches und gesellschaftliches Zentrum erschliessen können», sagt Ewald Burgener, CEO von Valiant. «Valiant zeichnet sich durch eine hohe Beratungskompetenz, kurze Entscheidungswege und eine bodenständige Unternehmenskultur aus. Ich bin überzeugt, dass diese Eigenschaften auch bei unseren Kundinnen und Kunden in Liestal sehr gefragt sind.»

In der Region vernetzt

Die Valiant Mitarbeitenden sind örtlich bestens vernetzt und beraten in der Geschäftsstelle Liestal Privatkunden sowie kleine und mittelgrosse Unternehmen in allen Finanzfragen. Geleitet wird die Geschäftsstelle von Marco Melchiorre. Er verfügt über eine langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung. Nachdem er das Gymnasium in Liestal absolviert hatte, erwarb er den Bachelor in International Management an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Seit 2008 ist er in der Finanzbranche tätig, unter anderem als Kundenberater bei verschiedenen Banken und als Geschäftsstellenleiter von Valiant in Reiden.

Innovatives Geschäftsstellenkonzept

Die Valiant Geschäftsstelle liegt nur 30 Schritte vom Törli entfernt, dem Wahrzeichen im Zentrum von Liestal. Wie in allen neuen Geschäftsstellen verbindet Valiant in Liestal persönliche Beratung mit innovativen digitalen Dienstleistungen. Acht Valiant Mitarbeitende sind vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden da. Wer die Geschäftsstelle betritt, wird per Video empfangen und je nach Bedürfnis betreut. Die Kundinnen und Kunden können wählen, ob sie an einem physischen Termin, per Video oder telefonisch beraten werden möchten. Kleinere Anliegen können sie in einem separaten Raum in der Geschäftsstelle selbstständig erledigen.

Expansion zwischen Genfersee und Bodensee

Valiant, deren Wurzeln ins Jahr 1824 zurückreichen, expandiert zwischen Genfersee und Bodensee. Bis 2024 eröffnet sie schweizweit 14 zusätzliche Geschäftsstellen. Im 2021 eröffnet Valiant Geschäftsstellen in Oerlikon, Liestal, Bülach, Frauenfeld und Wohlen. Für die neuen Geschäftsstellen in Wädenswil, Winterthur, Uster, Pully und Meilen hat Valiant bereits Lokalitäten gefunden. Valiant schafft im Zuge ihrer Expansion 170 zusätzliche Vollzeitstellen, davon 140 in der Kundenberatung.

Kontakt für Medienschaffende: Simon Bickel, Mediensprecher, 031 320 96 18, medien@valiant.ch