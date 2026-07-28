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--- Gleich geht's los --- Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026
Schladming (ots)
Digitale Pressekonferenz am Dienstag, 28. Juli 2026, 11:00 Uhr
Gleich geht's los und die digitale Pressekonferenz für das Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026 startet um Punkt 11:00 Uhr! Bitte klicken Sie frühzeitig auf den Link zum Stream und wählen Sie sich auch bei der Zoom-Konferenz ein, um Fragen an das Podium zu stellen.
Am Podium zu GastVeranstalter Klaus Leutgeb, Landeshauptmann Mario Kunasek, Andreas Keinprecht (Vorsitzender Tourismusregion Schladming-Dachstein), Klaus Hofstätter (Geschäftsführer Hauser Kaibling), Peter Weichbold (Geschäftsführer Planai & Hochwurzen), Daniel Berchthaller (Geschäftsführer Reiteralm), Hermann Trinker (Bürgermeister der Stadt Schladming), Hermann Egger (Inhaber Hohenhaus Tenne Schladming), Moderatorin Silvia Schneider.
Klicken Sie einfach auf den Link zum Stream, um der Pressekonferenz beizuwohnen. Wenn Sie auch Fragen an das Podium stellen wollen, wählen Sie sich parallel bei dem Teams-Call ein.
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Wir freuen uns schon jetzt auf eine Wintersaison voller Höhepunkte und darauf, Ihnen den Act für das Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026 präsentieren zu können!
Veranstalter LEUTGEB ENTERTAINMENT GROUP und die Gastgeber:innen von Tourismusverband Schladming-Dachstein, Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm
Digitale Pressekonferenz Ski-Opening Schladming-Dachstein
Datum: 28.07.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: https://player.castr.com/live_4a9942a0b94711f0b1c5872880ced698
Pressekontakt:
Leutgeb Entertainment
Kerstin Pröll
Telefon: 00436646441397