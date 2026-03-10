Präsentation "Schönste Bücher aus Liechtenstein 2025"
Die schönsten Bücher des Jahres 2025 stehen fest: Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Regierungsgebäude in Vaduz wurden am Dienstag, 10. März 2026, die prämierten Publikationen gewürdigt. In Vertretung von Regierungschefin-Stellvertreterin und Kulturministerin Sabine Monauni überreichte Patrik Birrer, Leiter Amt für Kultur, die Urkunden. In seinen Grussworten betonte er die hohe gestalterische Qualität der eingereichten Werke und unterstrich, dass die Buchkultur in Liechtenstein lebendig, eigenständig und zugleich offen für internationale Impulse ist.
Die Veranstaltung brachte Buchliebhaberinnen und Buchliebhaber, Verlage, Gestaltende sowie Vertreterinnen und Vertreter der Kulturszene zusammen. Insgesamt wurden 22 Bücher für den Wettbewerb "Schönste Bücher aus Liechtenstein 2025" eingereicht. Zwei Bücher überzeugten die Fachjury besonders und erhielten das Prädikat "Ausgezeichnet". Diese Werke nehmen automatisch am internationalen Wettbewerb "Schönste Bücher aus aller Welt" teil und werden auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt präsentiert. Drei Bücher erhielten das Prädikat "Lobende Anerkennungen".
Die Preisträgerinnen und Preisträger 2025 sind:
"Ausgezeichnet 2025"
Eleanor Antin Works (1965 - 2017)
herausgegeben vom MUDAM Luxemburg, Kunstmuseum Liechtenstein und MOCAK Krakau
Gestaltung: Émilie Ferrat und Julie Héneault (Espace Ness, Paris)
Verlag: Hatje Cantz Verlag GmbH, Berlin
Druck: Grafiche Veneziane, Venedig
Bindung: Grafiche Veneziane, Venedig
Hot - Ein Spiel mit dem Feuer
von Adam Vogt (LI), Johanna Gschwend (CH), Julia Trachsel (CH), Simone Olivadoti (LI) und Tabea Steiner (CH)
Gestaltung: Eva Wolf und Basil Linder, Bern
Verlag: edition clandestin, Biel
Druck: LaBuonaStampa, Pregassona
Bindung: LaBuonaStampa, Pregassona
"Lobende Anerkennungen"
8 ½ Stunden sind kein Tag - Über die Arbeit und wie sie unser Leben bestimmt
herausgegeben von David-Johannes Buj Reitze, Schaan
Gestaltung: Studio Annett Höland, Schaan
Verlag: edition danke, bitte, tschüss., Schaan
Druck: BVD Druck+Verlag AG, Schaan
Bindung: Bubu AG, Mönchaltorf
AUF DER STRASSE
herausgegeben von Christiane Meyer-Stoll, Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz
Gestaltung: Studio Annett Höland, Schaan
Verlag: Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz
Druck: BVD Druck+Verlag AG, Schaan
Bindung: BVD Druck+Verlag AG, Schaan
Liechtensteins traditionelle Kulturpflanzen - Von Spitzeler bis Theresele
von Eva Körbitz
herausgegeben von Hortus - Verein zur Erhaltung der alten Kultursorten im Fürstentum Liechtenstein
Gestaltung: Hocus & Pocus AG, Balzers
Verlag: Edition Hoi Liechtenstein, Vaduz
Druck: BVD Druck+Verlag AG, Schaan
Bindung: Bubu AG, Mönchaltorf
