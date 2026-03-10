Fürstentum Liechtenstein

Präsentation "Schönste Bücher aus Liechtenstein 2025"

Vaduz (ots)

Die schönsten Bücher des Jahres 2025 stehen fest: Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Regierungsgebäude in Vaduz wurden am Dienstag, 10. März 2026, die prämierten Publikationen gewürdigt. In Vertretung von Regierungschefin-Stellvertreterin und Kulturministerin Sabine Monauni überreichte Patrik Birrer, Leiter Amt für Kultur, die Urkunden. In seinen Grussworten betonte er die hohe gestalterische Qualität der eingereichten Werke und unterstrich, dass die Buchkultur in Liechtenstein lebendig, eigenständig und zugleich offen für internationale Impulse ist.

Die Veranstaltung brachte Buchliebhaberinnen und Buchliebhaber, Verlage, Gestaltende sowie Vertreterinnen und Vertreter der Kulturszene zusammen. Insgesamt wurden 22 Bücher für den Wettbewerb "Schönste Bücher aus Liechtenstein 2025" eingereicht. Zwei Bücher überzeugten die Fachjury besonders und erhielten das Prädikat "Ausgezeichnet". Diese Werke nehmen automatisch am internationalen Wettbewerb "Schönste Bücher aus aller Welt" teil und werden auf den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt präsentiert. Drei Bücher erhielten das Prädikat "Lobende Anerkennungen".

Die Preisträgerinnen und Preisträger 2025 sind:

"Ausgezeichnet 2025"

Eleanor Antin Works (1965 - 2017)

herausgegeben vom MUDAM Luxemburg, Kunstmuseum Liechtenstein und MOCAK Krakau

Gestaltung: Émilie Ferrat und Julie Héneault (Espace Ness, Paris)

Verlag: Hatje Cantz Verlag GmbH, Berlin

Druck: Grafiche Veneziane, Venedig

Bindung: Grafiche Veneziane, Venedig

Hot - Ein Spiel mit dem Feuer

von Adam Vogt (LI), Johanna Gschwend (CH), Julia Trachsel (CH), Simone Olivadoti (LI) und Tabea Steiner (CH)

Gestaltung: Eva Wolf und Basil Linder, Bern

Verlag: edition clandestin, Biel

Druck: LaBuonaStampa, Pregassona

Bindung: LaBuonaStampa, Pregassona

"Lobende Anerkennungen"

8 ½ Stunden sind kein Tag - Über die Arbeit und wie sie unser Leben bestimmt

herausgegeben von David-Johannes Buj Reitze, Schaan

Gestaltung: Studio Annett Höland, Schaan

Verlag: edition danke, bitte, tschüss., Schaan

Druck: BVD Druck+Verlag AG, Schaan

Bindung: Bubu AG, Mönchaltorf

AUF DER STRASSE

herausgegeben von Christiane Meyer-Stoll, Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz

Gestaltung: Studio Annett Höland, Schaan

Verlag: Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz

Druck: BVD Druck+Verlag AG, Schaan

Bindung: BVD Druck+Verlag AG, Schaan

Liechtensteins traditionelle Kulturpflanzen - Von Spitzeler bis Theresele

von Eva Körbitz

herausgegeben von Hortus - Verein zur Erhaltung der alten Kultursorten im Fürstentum Liechtenstein

Gestaltung: Hocus & Pocus AG, Balzers

Verlag: Edition Hoi Liechtenstein, Vaduz

Druck: BVD Druck+Verlag AG, Schaan

Bindung: Bubu AG, Mönchaltorf