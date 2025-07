Neuigkeiten zu den Backstreet Boys beim Ski-Opening Schladming-Dachstein

Schladming-Dachstein (ots) - Ihr LINK zur Pressekonferenz am Freitag, 4. Juli 2025, 12:00 Uhr Schon am Freitag geht's los! Seien Sie dabei, wenn der Act für das Ski-Opening Schladming-Dachstein verkündet wird! Nach Robbie Williams im Jahr 2023 und „The Grand Festival“ mit Bryan Adams, Sting und Simply Red 2024 folgt in diesem Jahr erneut ein internationaler Top-Act für einen Winterauftakt der Superlative! Sie haben ...

mehr