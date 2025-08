Global Event & Entertainment GmbH

Dritte Backstreet Boys-Show beim Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025 ausverkauft!

Schladming (ots)

Sensation perfekt! Was für ein Rekordstart in die Wintersaison.

Jetzt ist es offiziell – auch die dritte Show der Backstreet Boys am 5. Dezember 2025 im Planai Stadion in Schladming ist in fast allen Kategorien restlos ausverkauft! Limitierte VIP-Tickets sind noch verfügbar! Damit steht fest: Insgesamt 50.000 Besucher:innen werden an den drei Eventtagen beim größten Ski-Opening Österreichs erwartet – ein absoluter Meilenstein in der Geschichte des heimischen Wintertourismus.

Der internationale Superstar-Act trifft auf eine Region mit Weltruf: Möglich wurde dieses musikalische Ausnahmeereignis durch den renommierten Veranstalter Klaus Leutgeb in enger Zusammenarbeit mit der Tourismusregion Schladming-Dachstein und der 4-Berge-Skischaukel Schladming, die gemeinsam ein spektakuläres Erlebnis auf und abseits der Pisten geschaffen haben.

„Drei ausverkaufte Stadion-Konzerte innerhalb eines Wochenendes und 50.000 Gäste – das gab es bei einem Ski-Opening in Österreich noch nie. Dieses Event setzt neue Maßstäbe für den Wintertourismus und die internationale Strahlkraft der Region“, so Veranstalter Klaus Leutgeb.

Mit dem dreitägigen Konzerthighlight wird die neue Wintersaison in der Region Schladming-Dachstein spektakulär eröffnet. Neben dem musikalischen Großevent erwarten die Gäste perfekt präparierte Pisten, Top-Gastronomie und das einmalige Panorama der 4-Berge-Skischaukel mit Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm.

VIP-TICKETS JETZT VERFÜGBAR

Die limitierten VIP-Diamond Pakete beinhalten neben einem Sitzplatz auf der Tribüne auch ein Galadinner inklusive Getränke vor dem Konzert und sind auf www.oeticket.com erhältlich. Alternativ sind auch noch einzelne Hohenhaus Tenne-Special Cards mit einzigartigem Blick auf das Konzertgeschehen direkt von den Balkonen der Hohenhaus Tenne und inklusive Eintritt zur legendären Ski-Opening Aftershow-Party verfügbar.

Packages inklusive Übernachtung in der Region sind direkt bei Schladming-Dachstein erhältlich. Die restlichen Ticketkategorien sind komplett vergriffen. Wer also noch dabei sein möchte, sollte sich rasch entscheiden!

FREUDE IN DER REGION & STATEMENTS

Klaus Leutgeb (Veranstalter, Leutgeb Entertainment Group)

Tourismusregion Schladming-Dachstein und die 4-Berge-Skischaukel Schaldming

„Wir sind überwältigt von der Nachfrage – sie übertrifft all unsere Erwartungen. Es freut uns, dass so viele Gäste mit uns den Start in die Wintersaison feiern und wir gemeinsam ein echtes Highlight setzen können.“

Hermann Trinker (Bürgermeister Schladming)

„Schladming kann sich wieder von seiner besten Seite zeigen! Mit der Wahl der Backstreet Boys sprechen wir genau unser Zielpublikum an: Familien, sport- und kulturbegeisterte Menschen, vor allem jene, die einen traumhaften Urlaub in der Natur suchen.“