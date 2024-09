TCL

TCL inspiriert und stellt auf der IFA 2024 seine Vision für die Zukunft von Home Theatre, Mobile Tech und Home Living vor

TCL Electronics, , ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und die zweitgrößte TV-Marke der Welt, stellte heute auf der TCL IFA 2024 Global Press Conference sein erweitertes Produktangebot für einen intelligenteren und gesünderen Lebensstil vor. Zu den neuen Produkten, die in einem innovativen Würfel im Außenbereich präsentiert werden, der Futurismus mit Mode verbindet, gehören der neueste QD-Mini LED Premium-Fernseher, NXTFRAME TV, mobile Geräte und Haushaltsgeräte.

Während der Veranstaltung hoben Führungskräfte von TCL und Partnerunternehmen hervor, wie TCL durch sein starkes Partnernetzwerk und innovative Technologien, die nahtlos modernste Fortschritte mit sich weiterentwickelnden Designs verbinden und für Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt entwickelt wurden, als Quelle der Inspiration dienen.

Neue Produkte mit unvergleichlichen audiovisuellen Erlebnissen definieren das Home Entertainment neu

Da der Trend in der TV-Branche weiterhin zu größeren Formaten und höherer Bildqualität geht, präsentierte TCL die neuesten Ergänzungen seiner bahnbrechenden QD-Mini LED TV-Serie – die Premium-Produkte X11H QD-Mini LED TV und C765. Mit der All-Domain-Halo-Control-Technologie können beide Modelle den gesamten Mini-LED-Prozess – von der Beleuchtung bis zur Bildgebung – präzise anpassen, um das lange Zeit bestehende Problem des Haloing zu lösen und ein wahrhaft kinoreifes Seherlebnis zu ermöglichen. Der X11H mit 98 Zoll ist das Highlight unter den großen QD-Mini-LED-Fernsehern und verfügt über 14.112 Local Dimming-Zonen, die den Kontrast bis zum absoluten Maximum steigern, während eine Spitzenhelligkeit von bis zu 6.500 cd/m² jedes Bild mit feinen Details und noch nie dagewesenen Licht- und Schatteneffekten zum Strahlen bringt.

Mit der Einführung des ersten NXTFRAME-Fernsehers definiert TCL das Konzept des Home Entertainment neu. Der NXTFRAME ist mehr als nur ein Fernsehgerät, er ist die Zukunft der digitalen Kunst und Unterhaltung in Ihrem Zuhause. Zum ersten Mal vereinen sich Kunst, Design und Spitzentechnologie in einem einzigen, eleganten Paket und schaffen ein Gerät, das nicht nur etwas zum Anschauen ist, sondern auch etwas zum Leben. Seine Anwesenheit in jeder Wohnumgebung ermöglicht die Schaffung einer wahrhaft persönlichen Atmosphäre, die sich nahtlos in die Wohnungseinrichtung einfügt wie ein Meisterwerk, das individuellen Geschmack, Stil und Anspruch widerspiegelt. Die Pro-Version des TCL NXTFRAME TV ist außerdem mit „Audio by Bang & Olufsen" ausgestattet – er handelt sich dabei um das erste Produkt aus der neuen Partnerschaft zwischen TCL und dem weltweit tätigen Luxus-Audiounternehmen. Mit „Audio by Bang & Olufsen" werden die Soundbar und der Subwoofer des Fernsehers von denselben Akustikern von Bang & Olufsen abgestimmt und getestet, die auch einige der großen Lautsprecher-Ikonen der Welt perfektionieren. Dies garantiert eine Audioqualität, die den weltbekannten Standards von Bang & Olufsen entspricht.

Weitere Produkte, die ein noch besseres Home-Entertainment-Erlebnis ermöglichen, sind die neue Soundbar Q85H mit atemberaubendem Surround-Sound und der TCL R8U Professional Monitor. TCL kündigte außerdem an, dass Dolby Atmos FlexConnect im Jahr 2025 in das High-End-Produktportfolio von TCL aufgenommen wird, einschließlich der X-Serie. Dolby Atmos FlexConnect gibt Ihnen die Freiheit, Lautsprecher überall im Raum aufzustellen, um ein intelligent optimiertes Dolby Atmos-Erlebnis zu genießen.

Optimierte Technologien mit verbesserter Leistung revolutionieren das mobile Leben

In einer weiteren exklusiven Ankündigung auf der IFA 2024 stellte TCL die neuesten Smartphones der NXTPAPER-Serie vor: die TCL 50 NXTPAPER-Serie. Die neue Serie verfügt über NXTPAPER 3.0, die neueste Version der preisgekrönten TCL-Displaytechnologie, die für das menschliche Auge optimiert ist. Hinzu kommt die brandneue NXTPAPER-Taste – eine bahnbrechende Innovation, die es Benutzerinnen und Benutzern ermöglicht, mit einem Tastendruck zwischen der normalen Anzeige und der stromsparenden E-Ink-Anzeige zu wechseln. Die Telefone der TCL 50 NXTPAPER-Serie sind auch die ersten NXTPAPER-Geräte, die über KI-Funktionen verfügen, die in Zusammenarbeit mit Microsoft integriert wurden, um Benutzerinnen und Benutzern KI-gestützte Bequemlichkeit und Effizienz in verschiedenen Situationen zu bieten.

Neben den neuen Modellen der NXTPAPER-Serie zeigte TCL auch das kürzlich vorgestellte TAB 11 Gen 2. Mit seinem atemberaubenden 11-Zoll-NXTVISION-Display mit schmalem Rahmen bietet das Produkt eine verbesserte Anzeige mit Leistung für den ganzen Tag.

Nahtlos vernetzte Haushaltsgeräte bringen Smart Living auf die nächste Stufe

Für die Zukunft des Wohnens hat TCL eine Reihe von vernetzten Haushaltsgeräten mit neuen Farb-, Material- und Oberflächenoptionen (Color, Material and Finish – CMF) eingeführt, die die Ästhetik, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit verbessern. Mit innovativen Technologien, geringeren Betriebsgeräuschen, Offline-Sprachsteuerung und der Integration mit den wichtigsten Smart-Home-Hubs bietet die TCL FreshIN 3.0 Klimaanlage außergewöhnliche Qualität und Benutzerfreundlichkeit mit Energieeffizienzklasse A+++.

Einen weiteren Durchbruch im Bereich der Kühlung markierten die TCL Free Built-in-Einbaukühlschränke und die Elite Kitchen Combi-Kühlschränke mit ihrer Premiere auf der Veranstaltung. Die TCL Free Built-in-Einbaukühlschränke passen perfekt in die Küche, da auf beiden Seiten nur ein Zentimeter Freiraum erforderlich ist, während die Elite Kitchen Combi das Leben der Verbraucher durch vielseitige und effiziente Organisationsmöglichkeiten vereinfacht.

Außerdem wurde das neueste TCL-Waschmaschinen- und Trocknerset vorgestellt, das praktisch alle Bakterien durch Hitze und Dampf abtöten kann und über einen Fresh-On-Modus verfügt, der gewaschene Wäsche bis zu zehn Stunden lang im Schonwaschgang laufen lässt, um Falten und Gerüche zu vermeiden.

Weitere Informationen über TCL und seine Produkte erhalten Sie, wenn Sie uns hier besuchen:

TCL-Messestand auf der IFA 2024

Datum: 6.–10. September 2024

Ort: Halle 21A, Messedamm Berlin

