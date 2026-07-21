Ferris Bühler Communications

Saisonstart in der Brack Super League: blue Sport bringt den Schweizer Fussball noch näher zu den Fans

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Der Schweizer Klubfussball ist zurück: Mit dem Start der neuen Saison der Brack Super League und der dieci Challenge League bringt blue Sport die Fans noch näher ans Geschehen. Neu berichtet blue Sport an den Sonntagsspielen der Brack Super League vollständig direkt aus den Stadien und erweitert das Live-Erlebnis mit Expertinnen und Experten vor Ort.

Zum Saisonauftakt zeigt blue Sport das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Thun am Samstag, 25. Juli, ab 20.15 Uhr live im Free-TV auf blue Zoom. Ausserdem startet zum Saisonbeginn der Wettbewerb «blue Sport Inside – die Stimme des Spiels», bei dem ein Fan einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Live-Produktion erhält.

Alle weiteren Informationen zum Saisonstart bei blue Sport finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bei Rückfragen stehen wir gerne per Rückmail an amanda@ferrisbuehler.com oder telefonisch unter 056 209 10 04 zur Verfügung.

Sportliche Grüsse

Amanda Schweizer

i.A. blue Sport