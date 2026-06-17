Drooms GmbH

Drooms und EOS Partners schließen Partnerschaft für die nächste Wachstumsphase

Frankfurt (ots)

Langfristiges, strategisches Investment zur internationalen Skalierung

EOS wird neuer Mehrheitsinvestor von Drooms

Co-Founder und CEO Alexandre Grellier führt das Unternehmen weiter

Der Private Equity Investor EOS Partners ist neuer Mehrheitsgesellschafter der Due Diligence Plattform Drooms. Im Zuge der Transaktion wird Mitgründer und bisheriger Co-CEO Jan Hoffmeister das Unternehmen nach 25 Jahren verlassen. Ebenso scheidet die J.F. Müller & Sohn AG aus dem Kapital des Unternehmens aus. Alexandre Grellier wird Drooms als CEO weiterführen.

EOS bringt neben Kapital insbesondere Erfahrung in der Skalierung wachstumsstarker Technologieunternehmen ein. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Aufbau europäischer Wachstumsunternehmen in den Bereichen Software/tech-enabled Services, Industrial Tech und HealthCare. Gemeinsam mit EOS will Drooms seine Marktposition weiter ausbauen, die internationale Expansion beschleunigen und die Digitalisierung sowie KI-basierte Automatisierung entlang des gesamten Transaktionsprozesses weiter vorantreiben. Langfristiges Ziel ist der Ausbau zur führenden europäischen Plattform für Real Asset Investments.

Drooms baut auf einer starken wirtschaftlichen Basis auf, so wurden 2024 und 2025 trotz herausfordernden Zeiten an den Transaktionsmärkten Rekordumsätze und -Gewinne erzielt. In 2025 wurde ein Gesamtwachstum von rund 20 % erzielt, auch die wiederkehrenden Umsätze (Net Retention Rate) stiegen um 120 %.

"Uns war die Auswahl des Investors sehr wichtig. Wir wollen eine langfristige Wachstumspartnerschaft eingehen und gleichzeitig unsere Werte wie digitale Souveränität, kompromisslose Sicherheit und EU-basierter Datenverarbeitung hochhalten. Dieses Modell ist sehr erfolgreich und wird nun gemeinsam mit EOS Partners skaliert. Das ist Evolution auf der Überholspur, aber keine Revolution. Dass nun ein deutsches Private Equity Unternehmen in einen deutschen Technologieführer investiert, rundet das Gesamtbild für uns ab", erklärt Alexandre Grellier, CEO von Drooms.

"Drooms vereint Technologie-Führerschaft, ein starkes KI-Produkt und eine außergewöhnlich klare Positionierung im Markt", sagt Philipp Wegener, Partner bei EOS. "Das Unternehmen adressiert einen hochattraktiven europäischen Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial. Wir freuen uns darauf, Alexandre Grellier und das gesamte Team auf dem weiteren Wachstumskurs zu begleiten."

Jan Hoffmeister, Co-Founder von Drooms und neben Alexandre Grellier bisheriger CEO hat sich entschieden, das Unternehmen mit dem Einstieg von EOS Partners zu verlassen und sich privaten Projekten zu widmen. "Ich habe Drooms 25 Jahre lang gemeinsam mit Alexandre aufgebaut. Der Aufbau von Drooms war für mich eine außergewöhnliche unternehmerische Reise. Ich freue mich darauf den erfolgreichen Weg von Drooms von der Seitenlinie weiter verfolgen zu können", erklärt Jan Hoffmeister.

"Jan hat damals die Idee zu Drooms und unserer Plattform maßgeblich mitentwickelt. Wir haben gemeinsam 25 Jahre daran gearbeitet das Unternehmen dahin zu bringen, wo es heute ist. Ich hoffe auch weiterhin auf seinen Rat zählen zu können. Wir werden den Weg, den wir in den letzten Jahren vorgezeichnet haben, weiterverfolgen", sagt Grellier. "Auch unserem bisherigen Partner und Wegbegleiter J.F. Müller & Sohn AG möchte ich für die letzten 15 Jahre ausgezeichneter Kooperation danken."

Drooms wurde von Dr. Leube, Lead Partner bei Simmons & Simmons, und Tobias Warkus, Managing Director bei Stifel Financial Corp. beraten. EOS wurde von GOF (München), NKF (Zürich), Altman Solon (München), Code&Co. (Berlin), KPMG (München) und EY (Stuttgart, Zürich) beraten.

Über Drooms

Drooms ist eine führende europäische Plattform, die die Vorbereitung und Abwicklung von Transaktionen für Unternehmen aus den Bereichen Immobilien, Unternehmensfinanzierung, Recht und Energie optimiert. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung und eigener KI-Technologie beschleunigt Drooms Transaktionen, automatisiert Workflows und gewährleistet ein Höchstmaß an Vertraulichkeit sowie vollständige DSGVO-Konformität. Mit über 40.000 Kunden, darunter Fortune-100-Unternehmen wie die METRO GROUP, Evonik, JLL, JP Morgan, CBRE, UBS, Blackstone, KKR, Siemens und Volkswagen, hat sich Drooms als vertrauenswürdiger Anbieter von geschäftskritischer Transaktionsinfrastruktur für Real Asset Investments etabliert.

Über EOS Partners

EOS ist eine langfristig orientierte Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf wachstumsstarke mittelständische Unternehmen in den Bereichen Software, Tech-enabled Services, Industrial Tech und Healthcare. EOS unterstützt Unternehmen mit strategischer Expertise, operativer Weiterentwicklung und flexiblem Wachstumskapital beim Aufbau nachhaltiger Marktführer.

Weitere Informationen:

Drooms GmbH, Eschersheimer Landstr. 6, 60322 Frankfurt am Main

Tel.: 069 478640-0

Fax: 069 478640-1

E-Mail: office@drooms.com

Website: www.drooms.com

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