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Zürcher:innen boxen den Alltagsstress klein

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Die unsichtbare mentale Belastung des Alltags beschäftigt viele Menschen – sei es durch Reizüberflutung, ständige Entscheidungen oder die nie endende To-do-Liste im Kopf. Um dieses Phänomen sichtbar zu machen, konnten Passant:innen heute am Zürcher Hauptbahnhof ihren persönlichen Mental Load an Boxsäcken herauslassen.

Begleitet wurde die Aktion von Freestyle-Skier Andri Ragettli und den Neurowissenschaftlerinnen Barbara Studer und Maria Brasser, die über mentale Stärke, Stress und Wege zur Entlastung sprachen.

Das Wichtigste in Kürze:

Fisherman’s Friend veranstaltete am Zürcher HB eine interaktive Mental-Load-Challenge mit drei Boxsäcken.

Die Boxsäcke symbolisierten die grössten Stressfaktoren des modernen Alltags: Reizüberflutung, Erschöpfung und Entscheidungsstress.

Zürcher:innen scheint der Entscheidungsstress im Alltag am meisten zu belasten.

Freestyle-Skier Andri Ragettli und Neurowissenschaftlerinnen Barbara Studer und Maria Brasser gaben Einblicke in mentale Stärke und Stressbewältigung.

Die Aktivierung knüpft an die aktuelle Kampagne «Wenn das Leben rau ist, brauchst du was Starkes» an.

Besucher konnten vor Ort zudem die neue Fisherman’s Friend Geschmacksrichtung Cola degustieren.

Die vollständige Medienmitteilung finden Sie im Anhang. Das Bildmaterial dazu finden Sie hier. Bei Fragen oder Interviewwünschen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Jannina

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Direkt. +41 56 209 15 05 Tel. +41 56 206 66 03 jannina@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com