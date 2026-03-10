PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Harmonisierung der Störfallverordnung mit Schweizer Recht

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 10. März 2026, eine Abänderung der Störfallverordnung (StFV, LGBI. 2016 Nr. 296) verabschiedet.

Mit dieser Abänderung wird die Verordnung an neue wissenschaftliche Erkenntnisse sowie an internationale Standards angeglichen. Neben legistischen Aktualisierungen betrifft die Revision insbesondere Anhang 1.1, Ziffer 2, der die Stoffe und Zubereitungen mit festgelegten Mengenschwellen regelt. Neu werden die drei Stoffe Chrom (VI) und seine Salze, Methanol sowie Salpetersäure im Konzentrationsbereich von >= 10% bis < 65% aufgenommen. Gleichzeitig werden zwei bestehende Einträge betreffend Ammoniumnitrat-Dünger gestrichen.

Die Änderungen erfolgen im Rahmen der Harmonisierung mit den bereits erfolgten Änderungen der schweizerischen Störfallverordnung.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Amt für Umwelt
Albert Kölbener, Abteilung Umweltschutz
T +423 236 61 85
Albert.Koelbener@llv.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 10.03.2026 – 14:03

    Aktualisierte Safe-Harbour-Regeln erfordern gezielte Gesetzesanpassungen

    Vaduz (ots) - Per 1. Januar 2024 wurde die globale Mindestbesteuerung für grosse Unternehmensgruppen gemäss den GloBE-Mustervorschriften des OECD/G20-Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF on BEPS) eingeführt. Das IF on BEPS ist ein Zusammenschluss von Staaten und Jurisdiktionen im Rahmen des BEPS-Projekts. Die geltenden Regelungen enthalten ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 13:40

    Statistisches Jahrbuch

    Vaduz (ots) - Das Statistische Jahrbuch des Fürstentums Liechtenstein erscheint seit 1977 jährlich und bietet einen kompakten Überblick über die wichtigsten statistischen Kennzahlen des Landes. Mit der Einführung des Statistikportals im Jahr 2022 wurde die Veröffentlichung statistischer Daten vollständig digitalisiert. Dadurch stehen alle aktuellen sowie archivierten Daten jederzeit online, interaktiv und kostenlos zur Verfügung. Nach rund 50 Jahren ist das am 6. ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 13:35

    Geänderte Fondsgesetze erfordern Anpassung von Verordnungen

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 10. März 2026 die Totalrevision der Verordnung über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMV) beschlossen. Zudem hat sie die Verordnungen über die Abänderung der Verordnung über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSV), über die Abänderung der Investmentunternehmensverordnung (IUV) und über die Abänderung der Verordnung zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren