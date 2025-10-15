PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ferris Bühler Communications

Erstes Schweizer Nicht-Gletscher-Skigebiet startet Wintersaison

Hier ist Skifahren bereits im Oktober möglich. Das Skigebiet Diavolezza im Oberengadin öffnet am kommenden Samstag, 18. Oktober 2025 mit frisch präparierten Pisten. Starten die meisten Bergbahnen erst im Dezember, ist die Diavolezza das erste Nicht-Gletscher-Skigebiet in der Schweiz, wo Skifahren im Oktober möglich ist. Nicht nur deshalb ist das Skigebiet besonders: Es hat bis zum 3. Mai 2026 geöffnet und geht einen Tag später direkt in die Sommersaison über.

Mehr Informationen zum Saisonstart und dem Skigebiet Diavolezza erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Unter diesem Link steht Ihnen Bildmaterial von der Diavolezza zum Download zur Verfügung.

Elisabeth Zirk

i.A. Diavolezza Lagalb AG

