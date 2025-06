ECOVACS ROBOTICS

Style trifft Smartness: ECOVACS bringt mit dem neuen DEEBOT mini Design, Leistung und Leichtigkeit in den Alltag

Düsseldorf (ots)

ECOVACS launcht den DEEBOT mini - einen kleinen kompakten Reinigungsroboter in drei stylischen Farben. Ideal für kleine Wohnungen, smarte Haushalte und alle, die es funktional und schön zugleich mögen.

Smart, leise und einfach schön: Der neue DEEBOT mini vereint starke Reinigungstechnologie mit modernem Design in Blau, Violett oder Grün. Mit seiner platzsparenden MINI-OMNI-Station, smarter Navigation und intuitiver App-Steuerung passt er perfekt in moderne Wohnkonzepte - und macht das Thema Haushaltsreinigung so entspannt wie nie.

Kompakt und stylisch - ein Gerät, das sich sehen lassen kann

Mit seinem runden, geschwungenen Design, den transparenten Wasserbehältern und drei angesagten Farbvarianten bringt der DEEBOT mini Persönlichkeit in den Wohnraum. Blau, Violett oder Grün - der Look ist bewusst anders, verspielt und trotzdem hochwertig. Durch das reduzierte Maß von nur 28,6 cm Durchmesser passt der Roboter perfekt in kleine Räume, zwischen Stühle und Möbelstücke. Kein klobiges Haushaltsgerät, sondern ein funktionales Designstück.

Sauberkeit, die man sieht - und nicht hört

Dank optimierter Luftführung und schallgedämpfter Konstruktion arbeitet der DEEBOT mini besonders leise - mit nur 55 dB im Betrieb. Auch das automatische Entleeren in der Station bleibt mit 70 dB angenehm zurückhaltend. So kann der Roboter auch reinigen, während man entspannt Serien schaut, telefoniert oder im Homeoffice arbeitet.

Kraftvolle Tiefenreinigung - auch für Haushalte mit Haustieren

Trotz seiner kompakten Bauweise liefert der DEEBOT mini echte Tiefenreinigung: Mit bis zu 9.000 Pa Saugleistung nimmt er Staub, Krümel und Tierhaare zuverlässig auf - selbst von Teppichen. Die OZMO Turbo 2.0-Wischtechnologie mit rotierenden Hochdruckplatten sorgt parallel für streifenfreie Hartböden. Die ZeroTangle 2.0 Bürste verhindert, dass sich Haare verheddern - weniger Wartung, mehr Zeit für die schönen Dinge.

MINI-OMNI-Station: Alle Funktionen. Null Kompromisse.

Mit nur 38,5 cm Höhe passt die MINI-Station in jede Ecke - und bietet dennoch das volle Paket: Automatische Staubabsaugung, Heißlufttrocknung bei 45 °C, Selbstreinigung und Wasser-Nachfüllung. Die kompakte Station benötigt kaum mehr Fläche als ein DIN-A3-Blatt - ideal für urbane Wohnungen mit wenig Platz und hohen Ansprüchen.

Intelligente Navigation - für strukturierte Sauberkeit

Dank TrueMapping 2.0 und laserbasierter Hinderniserkennung plant der DEEBOT mini seine Route präzise, umfährt Hindernisse und findet sich auch bei wenig Licht zurecht. Er meidet Teppiche automatisch, sobald die Wischmopps angebracht sind - oder überquert sie gezielt im optionalen Teppich-Überquerungsmodus, wenn sie zwischen zwei Räumen liegen.

Steuerung per App, Widget oder Smartwatch

Mit der ECOVACS App lässt sich der DEEBOT mini intuitiv bedienen - egal ob unterwegs oder vom Sofa aus. Reinigung starten, pausieren, Zonen festlegen oder den Fortschritt verfolgen: alles per Fingertipp. Sogar per Apple Watch lässt sich der Roboter steuern.

Verfügbarkeit & Preise

Der DEEBOT mini ist in drei Farben erhältlich:

· DEEBOT mini blau: ab 1. Juli 2025

· DEEBOT mini violett: voraussichtlich ab 24. Juli 2025

· DEEBOT mini grün: voraussichtlich ab 16. August 2025

Der UVP beträgt 499 Euro. Zum Start gibt es vom 1. bis 14. Juli 2025 einen Einführungspreis von nur 399 Euro.