Vantage wird bei den 5. jährlichen Business Tabloid Awards mit drei prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Vantage Markets ist stolz, seinen Erfolg bei den 5. jährlichen Business Tabloid Awards bekannt zu geben, die am 23. Januar 2025 in Dubai stattfanden. Mit den jährlichen Business Tabloid Awards werden herausragende Leistungen in den Bereichen Bankwesen, Finanzen, Technologie und Führung ausgezeichnet. Die Preisträger werden von einer Jury aus Branchenexperten ausgewählt, die die Nominierten anhand von Innovation, Leistung und Wirkung bewerten. Die drei Auszeichnungen, die Vantage bei dieser renommierten Veranstaltung erhalten hat, spiegeln das globale Engagement von Vantage für hervorragende Leistungen in der Finanzdienstleistungsbranche wider.

Bester CFD-Broker – APAC : Diese Auszeichnung spiegelt die führende Rolle von Vantage bei der Bereitstellung fortschrittlicher Tools, wettbewerbsfähiger Preise und maßgeschneiderter Lösungen für Trader wider.

: Diese Auszeichnung spiegelt die führende Rolle von Vantage bei der Bereitstellung fortschrittlicher Tools, wettbewerbsfähiger Preise und maßgeschneiderter Lösungen für Trader wider. Broker mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis – LATAM : Vantage erhielt diese Auszeichnung aufgrund seines Engagements für die Bereitstellung kosteneffizienter Trading-Lösungen mit außergewöhnlicher Qualität.

: Vantage erhielt diese Auszeichnung aufgrund seines Engagements für die Bereitstellung kosteneffizienter Trading-Lösungen mit außergewöhnlicher Qualität. Beste Trading-Plattform – MENA: Diese Anerkennung unterstreicht die Investitionen von Vantage in Spitzentechnologie und das Engagement des Unternehmens, die besonderen Bedürfnisse von Händlern zu erfüllen.

Die Veranstaltung brachte Branchenführer und einflussreiche Persönlichkeiten zusammen, um herausragende Leistungen in verschiedenen Bereichen wie Bankwesen, Finanzen, Technologie und Handel zu würdigen. Der Abend begann mit einer Networking-Sitzung, die Fachleuten eine unschätzbare Gelegenheit bot, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Anschließend fand die Preisverleihung statt, bei der Vantage für seine herausragenden Leistungen geehrt wurde, die sein Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Handelslösungen widerspiegeln.

Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, äußerte sich zu diesem Erfolg: „Der Gewinn dieser drei Auszeichnungen bei den Business Tabloid Awards ist ein Beweis für unser Engagement für Spitzenleistungen, Innovation und Kundenorientierung. Diese Auszeichnungen spiegeln die harte Arbeit unseres Teams und das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen, wider. Wir sind stolz darauf, dass wir für unsere herausragenden Leistungen in den Regionen Asien-Pazifik, Lateinamerika und Naher Osten/Nordafrika ausgezeichnet wurden, denn dies spiegelt unser Engagement für die Unterstützung unserer Trader wider."

Vantage baut seine Präsenz weiter aus und bietet seinen Kunden einen Mehrwert. Dabei ist das Unternehmen bestrebt, seinen Ruf für Exzellenz und Innovation zu wahren.

Weitere Informationen über die preisgekrönten Dienstleistungen von Vantage finden Sie unter Vantage Markets.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen von Vantage in irgendeiner Rechtsordnung dar. Die Dienstleistungen von Vantage sind möglicherweise nicht in allen genannten Regionen verfügbar und unterliegen strengen rechtlichen Anforderungen. Bevor Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, überprüfen Sie bitte Ihre örtlichen Bestimmungen, um sicherzustellen, dass Sie in Ihrer Region Zugang zu unseren Produkten und Diensten haben.

RISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.

