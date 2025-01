LID Pressecorner

Tradition bewahren, Zukunft gestalten: Die Schweiz auf der Grünen Woche 2025

Medieneinladung und -information zur Schweizer Beteiligung an der Grünen Woche (GW) in Berlin 2025

Tradition bewahren, Zukunft gestalten: Die Schweiz auf der Grünen Woche 2025

Mit Käse und Schokolade verbindet jeder die Schweiz. Doch auf der Grünen Woche vom 17. bis 26. Januar 2025 in der Messe Berlin zeigt die Schweiz, dass sie noch viel mehr zu bieten hat. Besucherinnen und Besucher können eine beeindruckende Vielfalt an traditionellen und innovativen Produkten entdecken und degustieren. Die Schweiz präsentiert sich mit einem grossen Gemeinschaftsstand und hochkarätigen Gästen. Geplant ist der Besuch vom Schweizer Bundesrat Guy Parmelin wie auch vom Schwingerkönig Christian Stucki. Mit rund 300’000 Besucherinnen und Besuchern sowie 1’400 internationalen Ausstellern gehört die Grüne Woche zu den traditionsreichsten Messen Deutschlands – und mittendrin heisst es: «Grüezi Berlin!»

Schweizer Prominenz an der Grünen Woche und der internationalen Bühne für Agrarpolitik: Die Schweizer Delegation wird hochkarätig besetzt sein. Bundesrat Guy Parmelin, Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung, sowie Schwingerkönig Christian Stucki haben ihre Teilnahme angekündigt. Ihre Präsenz unterstreicht die Bedeutung der Grünen Woche für die Schweiz und den internationalen Austausch. Parallel zur Messe findet vom 15. bis 18. Januar 2025 die 17. Ausgabe des Global Food Forum of Agriculture (GFFA) statt. Unter dem Motto „Bioökonomie nachhaltig gestalten“ kommen etwa 2’000 Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, darunter rund 60 Agrarministerinnen und -minister. Hochkarätige Podiumsdiskussionen, interaktive Workshops und Fachforen stehen auf dem Programm.

Bekannte Spezialitäten, neue Produkte und Erlebnisse am Schweizer Stand: In Halle 4.2 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Angebot: Schweizer Aussteller wie Chocosuisse, Swisswine und Switzerland Cheese Marketing präsentieren die kulinarische Vielfalt des Landes. Die Schweizer Käsewelt begeistert mit Spezialitäten von Le Gruyère AOP, Appenzeller, Tête de Moine AOP, Emmentaler AOP und Raclette Suisse. Käse ohne Wein? Kaum vorstellbar! An der Weinbar von Swisswine wird für die perfekte Ergänzung gesorgt.

Zu den weiteren wichtigen Partnern zählen der Schweizer Bauernverband und Agrotourismus Schweiz, die die Vielfalt der Landwirtschaft und des ländlichen Lebens aufzeigen. Neu dabei sind die Brauerei Locher, bekannt für das traditionsreiche Appenzeller Bier, und Grischuna, die das Bündnerland mit ihren Trockenfleischspezialitäten wie Rohschinken, Salsiz und Bergsalami repräsentiert.

Schweiz ohne Schoggi? Undenkbar! Auch 2025 wird Chocosuisse die süsse Vielfalt der Schweiz aufzeigen. Die Besucherinnen und Besucher entdecken die Schokoladenwelt, probieren sich durch das Sortiment und finden ihren süssen Favoriten. Neu wird das interaktive «Haselnuss-Wurf»-Spiel für Spass für Gross und Klein sorgen. Ob süss, herzhaft oder überraschend: In Halle 4.2 wartet für alle «öppis Glustigs».

Besuchen Sie die Schweiz! Erleben Sie Schweizer Tradition und Innovation auf der Grünen Woche 2025. Lassen Sie sich in Halle 4.2 von den einzigartigen Spezialitäten und der Gastfreundschaft der Schweiz verwöhnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Über AMS Agro-Marketing Suisse

Die AMS Agro-Marketing Suisse organisiert seit 2000 den Auftritt der Schweiz respektive der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft an der Internationalen Grüne Woche. Der Auftritt in Berlin wird zur Promotion der Produkte vom Bundesamt für Landwirtschaft unterstützt.

Die AMS Agro-Marketing Suisse engagiert sich mit vielfältigen Marketing- und Sensibilisierungs-massnahmen für den Absatz einheimischer Nahrungsmittel aus der Schweizer Landwirtschaft. Die Organisation realisiert sowohl eigene Marketingmassnahmen als auch -dienstleistungen für ihre Mitglieder. Zusätzlich fördert sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliederorganisationen und schafft so wertvolle, branchenübergreifende Synergien.

