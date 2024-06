Ferris Bühler Communications

100 Jahre Seenachtfest Rapperswil-Jona: Festprogramm steht

Im August ist es so weit: Vom 09. bis 11. August 2024 verwandelt sich der obere Zürichsee am Seenachtfest Rapperswil-Jona in eine grosse Festmeile. Nun steht das Programm fest.

Bei der 100-Jahr-Ausgabe dürfen bekannte Highlights wie die beiden Feuerwerkshows nicht fehlen. Auch für musikalische Begleitung ist gesorgt: Unter anderem werden Headliner Bligg, Florian Ast, Linda Fäh und Shooting-Star Aaron Asteria die Besucher:innen in Tanzlaune bringen. Die beliebten Flugshows der Schweizer Armee mit den Super Puma und F/A-18 Swiss Hornet Solo Display Teams sorgen für Highlights am Himmel. Und das vielfältige Rahmenprogramm mit einer Chilbi, einem breiten Food-Angebot von Vereinsbeizen und einem bunten Kinderprogramm trifft jeden Geschmack.

Alle weiteren Details können Sie der Medienmitteilung im Anhang entnehmen. Bildmaterial finden Sie hier.

Für Fragen und Interviews steht Ihnen OK-Präsident Fabian Villiger per E-Mail unter fabian.villiger@seenachtfest.ch und telefonisch unter 055 220 45 45 (RedSpark) gerne zur Verfügung.

