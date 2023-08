Ferris Bühler Communications

Paris in Luzern: Sharing-Brasserie Juliette im Grand Hotel National

Im Grand Hotel National in Luzern können sich die Gäste jetzt wie auf der Champs Élysées fühlen. In der anliegenden Sharing-Brasserie Juliette, designt im charmanten Bistrostil, trifft man sich zum Lunch, Apéro und Dinner oder einfach auf einen Drink auf der schönen Terrasse am Vierwaldstättersee.

Das Speiseangebot basiert auf der französischen Brasserie-Küche in Kombination mit einem originellen Sharing-Stil. Das heisst: Alles, was hier auf die Teller kommt, wird geteilt. So wird das Restaurant zu einem Ort der Begegnung zwischen Freunden und Familie.

