Think Tank 2023: Wieso Altersdiskriminierung der neue Seximus ist

Heute, am 20. März 2023 fand zum zweiten Mal der Think Tank statt. Zahlreichen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Gesellschaft, Religion und Wissenschaft diskutierten rund um das Thema "Diskriminierung aufgrund des Alters" und arbeiteten an ersten Lösungsansätzen.

Warum Altersdiskriminierung der neue Sexismus ist sowie weitere Informationen zum Think Tank erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial steht Ihnen hier zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium. Bei Interview-Wünschen können Sie gerne per Rückmail oder telefonisch auf mich zukommen.

